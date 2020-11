Fiorentina: Menesztették Ianchnit, Prandelli visszatér

A Fiorentina hétfőn este bejelentette, hogy Giuseppe Iachini helyét Cesare Prandelli veszi át a csapat vezetőedzőjeként.

A klub egy "körültekintő elemzés" után döntött úgy, hogy a klub eredményeit figyelembe véve menesztik az edzőt. Ianchinitől szép szavakkal, nagyon hálásan búcsúzott a Fiorentina tulajdonosa, megköszönte neki az előző szezon legnehezebb időszakában való helytállását, kiemelte remek karakterét, lelkesedését és szaktudását is.

Ianchini hét forduló után a 12. helyen végzett, hét meccsből csak kettőt nyert meg, háromszor vereséget szenvedett a Violákkal.

Utódja, Cesare Prandelli 2005 és 2010 között öt sikeres szezont vezényelt le Firenzében - kétszer bejutott a BL-csoportkörbe, valamint egyszer az EL-döntőbe is, az olasz válogatottat pedig a 2012-es EB-döntőig juttatta; ott 4-0-ás vereséget szenvedett.

Cesare Prandelli is back at Fiorentina, 10 years after his last spell in charge of the club 💜 pic.twitter.com/joqoRxp5OO