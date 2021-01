Filipe Luis szerint Simeone nem tud bánni a játékosaival

Diego Simeonét a világ egyik legjobb vezetőedzőjeként szokás számon tartani, aki csapatából a 110 % -ot hozza ki. Eddig nem igazán lehetett korábbi játékosaitól hallani, hogy bármikor is negatív kritikával illették volna őt, ám most meglepő módon egykori kulcsjátékosa mondott róla furcsákat.

Filipe Luis egy évnyi sikeretlen londoni kitérőtől eltekintve nyolc éven át volt az , így Diego Simeone futballistája. A brazil balhátvéd alapembere volt annak a csapatnak, amely spanyol bajnoki címet, Európa Ligát nyert illetve kétszer is döntőt játszhatott.

"Minden edzésen a maximumot követelte a játékosaitól. Ha vele dolgozol együtt, mindent ki kell adnod magadból. Viszont az embereket sokszor nem tudja kezelni, néha félreteszi a büszkeségét. Volt már konfliktusa Joao Felix-el, vagy Suarezzel is. Ahogyan kezeli a játékosait nem a legjobb, dolgoztam már ilyen téren jobb edzővel is. Például a jelenlegi brazil szövetségi kapitány, aki remekül bánik a játékosaival, mindenki futballistája azt érzi, hogy fontos a csapatnak"

A brazi elmondása szerint többször is vitatkoztak Simeonéval, mert az nem akart támadóbban játszani. Azt azért Filipe Luis is elismeri, hogy nagyon jó a viszonya az argentin szakemberrel, amolyan apa figura az életében, de több szakmai nézeteltérésük is volt.

