Fernando: Boldog lennék, ha a magyar válogatott ott tudna lenni az Eb-n

A volt miskolci tréner először szólalt meg a menesztése óta.

Fernando Fernandez, a szeptember elején menesztett vezetőedzője adott exkluzív interjút a Goal Magyarországnak.

Fernando beszélt a diósgyőri időszakáról, a klub esélyeiről a bennmaradást illetően, az új edzőről, a saját jövőjéről, valamint a magyar válogatottról is.

Tavaly áprilisban vetted át a Diósgyőr együttesét, és mind a két szezon végén az utolsó pillanatig izgulniuk kellett a szurkolóknak a bajnokság végelszámolásánál, hogy meglesz-e a bennmaradás. Személy szerint mennyire vagy elégedett az ott végzett munkáddal?

Amikor megérkeztem a csapathoz, a klub nem volt egyszerű helyzetben, mert a költségvetésünk nem számított magasnak a bajnokságban. Úgy vélem, mivel elértük mind a két szezonban a célt, azaz a bennmaradást, ezért elégedett vagyok, valamint ezáltal jó szívvel tekintek vissza a diósgyőri időszakomra. A vezetőedzői feladataim mellett az akadémia fejlesztésben is részt vállaltam, többek között az is elvárás volt, hogy fiatal játékosok is lehetőséget kaphassanak, ez is sikerült.

Játékosként a szurkolók egyik kedvence voltál Miskolcon, menedzserként azonban már jóval kritikusabbak voltak veled a drukkerek. Mit gondolsz a velük való kapcsolatodról?

A szurkolók mindig azt szeretnék, hogy a csapatuk győzzön. Amikor te vagy az edző, az nagyon megosztó tud lenni a szurkolók körében. Sokan szeretnek, néhányan pedig nem. Ez normális, így van a világ összes klubjánál. Azt mondhatom, hogy nincsenek bennem tüskék e vonatkozásban.

Az előző idényben hullámzó volt a csapat teljesítménye a bajnokságban. Többek között a és az Újpest ellen is beleszaladt a késbe a Diósgyőr, azonban főként 1 gólos vereségei voltak a csapatnak. Mi volt ennek az oka?

A szezon közben már voltak olyan jelek, hogy nagyon vékony a keret. Szükségünk volt időre az összecsiszolódáshoz is, de a szezon végén már meg tudtuk mutatni, hogy helyünk van az -ben. Néhány alkalommal valóban csak 1 góllal kaptunk ki, ez is mutatja a csapat erejét, hogy többször végig pariban tudtunk lenni az ellenfelekkel. A Fradi és a Fehérvár teljesen kiemelkedik a bajnokságból, azonban a többi csapat nagyjából hasonló színvonalon futballozik, ezért is nehéz a magyar bajnokságban szerepelni.

Mit gondolsz az újonnan kinevezett vezetőedzőről, Feczkó Tamásról?

Már akkor figyelemmel kísértem a teljesítményét, amikor a Balmazújváros edzője volt. Szimpatikus számomra, mert játssza a futballt a csapataival. Remek munkát végzett a Balmaznál, valamint az -nál is. Minden jót kívánok neki a Diósgyőr kispadján.

Kivívja idén is a bennmaradást a DVTK?

Biztos vagyok benne, hogy nem fognak kiesni. A csapat elég jól van összerakva ahhoz, hogy ezt a célt sikerüljön teljesíteni. Bízom a klubban, a játékosokban, és az új edzőben is, hogy sikerül elérniük ezt a minimális célt.

A Diósgyőri megbízatásodnak vége lett, viszont még fiatalnak számítasz az edzői pályán. Milyen csapatnál szeretnél legközelebb dolgozni? Szeretnél Magyarországon maradni vagy hazatérnél Spanyolországba?

Őszintén megvallva, nyitott vagyok bármilyen jó lehetőségre. Szeretem a munkámat, ezért nem szeretnék sokáig munka nélkül lenni. Van egy házam Spanyolországban, szívesen vállalnék ott is munkát, azonban Magyarországot és más országokat sem zárnék ki. annyiból lehet komolyabb opció, mert ismerem a játékosokat, a bajnokságot és a klubokat is.

A Goal-nál augusztus Hónap Játékosa az NB I-ben Cseri Tamás lett, aki többek között a Diósgyőr ellen is parádés teljesítményt nyújtott. Mit gondolsz róla? Megérdemelte az elismerést?

Már az első pillanattól kezdve kedveltem az ő játékát. Cseri jelenleg a bajnokság egyik legtehetségesebb játékosa. Rengeteget melózott azért, hogy ezen a szinten legyen. Sokáig az NB II-ben futballozott, azonban mára kiforrott, érett játékos lett. Megérdemelte az elismerést, mert labdával és labda nélkül is hasznos a csapata számára, és a fejét is használja a pályán. Nem beszélve arról, hogy remek gólokat szerzett augusztusban.

Már több évet töltöttél Magyarországon, amolyan „futballmagyarnak” vagy mondható. Ez alapján adódik a kérdés: habár Szlovákia ellen vereséget szenvedett a magyar válogatott, szerinted ott lesznek a 2020-as Európa-bajnokságon?

A csoport nagyon kiegyenlített, de a horvátok elleni győzelem megadta az esélyt a csapatnak arra, hogy a továbbjutásért harcolhasson. Természetesen még mindig a horvátok a legfőbb esélyesek a kijutásra, ezért a walesiekkel és a szlovákokkal nagy csatát kell vívnia a magyar válogatottnak. A magyar futball és a bajnokság is fejlődik, a válogatottban szereplő játékosok nagy része külföldön futballozik, ami ugyancsak segítheti a nemzeti csapatot. Még meg kell említenem Marco Rossit is, aki remek munkát végez a válogatottnál.

Boldog lennék, ha a magyar válogatott ott tudna lenni az Európa-bajnokságon, mert az emberek és az ország számára is óriási örömöt okozna ez a siker.

