Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerdán a Ferencváros 4-0-s vereséget szenvedett a Braga elleni az Európa-liga nyolcaddöntőjében, és 4-2-s összesítéssel búcsúzott a sorozattól. A lefúját követően Robbie Keane nem akármilyen öltözői beszédet tartott játékosainak:

„Tudom, hogy most nagyon csalódottak vagytok, de ez természetes. Ez rendben van. De a lényeg azonban az út, amit véghez vittetek, mert az elején senki nem adott nektek minimális esélyt sem. Senki nem gondolta volna, hogy itt fogunk most ülni [a Braga stadionjának öltözőjében, a szerk]. Nagyon jó volt mindenki, minden játékos, emeltétek a szintet, és mostantól ez legyen az alap, ezt a mentalitást kell továbbvinni és ezt az energiát. Most ugyan veszítettünk, de tudjátok mit, annak örüljünk, hogy eddig eljutottunk. Valószínű volt, hogy véget ér, de nem akarom, hogy ebben az öltözőben bárki is lógassa az orrát. Amikor elhagyjuk a stadiont, fel a fejjel, mellett ki, mert ez kijár nektek. Kiérdemeltétek a tiszteletet, és azt mondom, meg is kaptátok mindenkitől Európában. Innen kell folytatnunk, és mindent beleadni a bajnokságban. Pénteken ugyanezt az energiát akarom látni az öltözőben és az edzőpályán is, én is ugyanezt az energiát fogom beleadni. Én nem leszek letört, mert jól teljesítettünk, túlteljesítettünk. Ha hiszünk magunkban, akkor bajnokok és kupagyőztesek leszünk."

– vigasztalta és egyben motiválta játékosait a Ferencváros vezetőedzője.

