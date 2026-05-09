Csütörtök éjjel két kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben, amely egyik pontja a Ferencvárosról szól, amelyben a magyar kormány arra kéri a sportért felelős a honvédelmi minisztert, hogy „amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állammal szemben fennálló kötelezettségeinek átütemezését", akkor a jogszabályok adta kereteken belül „vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét."

Kele János információi szerint az említett kormányhatározat a Fradiváros miatt születhetett meg. A 24.hu újságírójának értesülései szerint ugyanis gond lehet a Fradiváros-projekt elszámolásával.

De mi is az a Fradiváros?

A Fradiváros az Ferencváros régóta dédelgetett óriásberuházása a Népliget keleti oldalán, amelynek célja, hogy a klub szinte valamennyi szakosztályát egy modern, közös sportközpontba költöztesse. A projektben új stadionok, csarnokok, edzőpályák, akadémiai épületek, kollégiumok és kiszolgáló létesítmények is helyet kapnának, így egy komplett sportnegyed jönne létre.

Megvalósítására a kormány 2016 decemberében 10 milliárd, 2017 decemberében pedig további 15 milliárd, vagyis mindeddig összesen 25 milliárd forint támogatást irányzott elő.

Gond lehet a Fradiváros elszámolásaival?

A tervek ekkor még arról szóltak, hogy a fejlesztés első ütemében egy több csarnokból álló épületkomplexumot – többek között kézilabda- és jégkorong pályával, uszodával, tornacsarnokkal – húznak föl, hogy aztán a projekt a négycsillagos szállodával felturbózott labdarúgó akadémia kialakításával folytatódjon. Ez utóbbi beruházásnak 2026 végéig kellett volna befejeződnie – ám mindeddig az első ütem megvalósításába sem kezdett bele a klub – írta Kele János, akinek az információi szerint a Ferencvárosnak az elszámolással is gondjai akadhattak, ezért a Fradivárosra költött állami támogatások egy részét a zöld-fehér klubnak lehet vissza kell fizetnie az államkasszába, és ennek a kintlévőségnek a kezelésére születhetett meg a fent említett május hetedikei kormányhatározat.

Kele az ügyben megkereste a sportért felelős államtitkárság vezetőjét, aki hivatalos választ ígért az ügyben, azonban mivel az ügy még folyamatban van, így egyelőre részletes információt nem áll módjukban szolgáltatni.

A 24.hu is hasonló választ kapott az államtitkárságtól:

„Az ügyben jelenleg tart az érintett felek között a feltételek tárgyalása, amíg ezek nem záródnak le, szíves türelmét kérjük".

Megszólalt a Ferencváros is

A Mandiner az ügyben megkereste a Ferencvárost, akik a laphoz eljutatott közleményükben elárulták, hogy a kormányhatározat „nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az FTC bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit, amelyeknek a klub továbbra is, az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan időben eleget kíván és fog tenni. Az FTC szakosztályainak működése stabil és biztosított."

A közleményben a Ferencváros hozzáteszi, hogy a kormányhatározat az FTC szakosztályainak sportcélú támogatási jogviszonyainak lezárásával kapcsolatos.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.