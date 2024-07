Ferencváros: fordulat a brazil támadó átigazolási ügyében?

Továbbra is téma az oroszoknál Marquinhos, de…

A legfrissebb orosz sajtóértesülések szerint zátonyra futottak a tárgyalások a Lokomotiv Moszkva és a Ferencváros között Marquinhos átigazolásának ügyében.





Mint megírtuk, három moszkvai klub, a Szpartak, a Dinamo és a Lokomotiv is szívesen látná soraiban a Ferencváros szélsőjét, Marquinhost. Utóbbi vezetőedzője fel is kereste az FTC korábbi trénerét, Sztanyiszlav Csercseszovot, hogy a játékosról érdeklődjön.

Az orosz sports.ru portál hétfőn azt írta, a két klub korábban megállapodott abban, hogy a brazil labdarúgó négymillió eurós átigazolási díját a Lokomotiv két részletben fizeti ki. Csakhogy a zöld-fehérek addig nem engedik el Marquinhost Moszkvába, amíg az első részlet – 2.5 millió euró – meg nem érkezik; a maradékot egy éven belül kellene törleszteni. A IX. kerületiek ragaszkodnak ahhoz is, hogy a futballistán Budapesten végezzék el az átigazolások előtt megszokott orvosi vizsgálatokat.

Ezek a feltételek azonban nem nyerték el a Lokomotiv tetszését, amelynél úgy vélik, hogy az FTC nem is akarja elengedni a brazil támadót.

A futballista a Lokomotiv kedvéért állítólag már nemet mondott az ugyancsak egy korábbi ferencvárosi edző, Dejan Sztankovics által irányított Szpartak Moszkvának. Ez utóbbi klub a friss fejlemények tükrében folytathatja a tárgyalásokat a magyar bajnokkal, amelynek egyik legjobbját a Championat információi szerint évi 1.2 millió eurós (471 millió forintos) fizetéssel csábítja.

A Szport-Ekszpressz eközben arról számolt be, hogy Marquinhos nem utazott el az FTC-vel a The New Saints (TNS) elleni Bajnokok Ligája-selejtezős párharc visszavágójára, amelyet a zöld-fehérek ötgólos előnyből várhatnak. Ezt a tényt a keddi találkozót megelőző sajtótájékoztatóján később megerősítette a Ferencváros trénere, Pascal Jansen, azok között említve a brazil nevét, akikre nem számíthat a walesiek ellen.

A Ferencvárossal kapcsolatos ügyekben rendszerint jól értesült ulloi129.hu úgy tudja, hogy Marquinhos ügyében valóban zátonyra futottak a tárgyalások, de nem abból az okból, amit az oroszok írtak.

A brazil támadó 2022 februárja óta a Fradi játékosa, az NB I-ben eddig 64 meccsen 13 gólt szerzett. A szerződése 2026 nyarán jár le az FTC-nél.