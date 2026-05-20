Goal.com
LiveJegyek
FerencvárosSzabó Miklós/nso.hu
C. Kovács Attila

Hoppá! Angol Európa-liga-győzelem esetén a Ferencváros rögtön a főtáblára kerülhet!

Freiburg vs Aston Villa
Freiburg
Aston Villa
Európa Liga
Ferencvárosi TC

A Ferencváros számára nagyon nem mindegy, hogy az Aston Villa vagy a Freiburg nyeri-e meg a szerda esti Európa-liga-döntőt, ugyanis egy angol győzelem esetén a Ferencváros könnyen lehet, hogy rögtön az Európa-liga főtábláján indulhatna a következő idényben. Mutatjuk a részleteket!

Az Aston Villa Európa-liga-győzelme új helyzetet teremtene

Ha az Aston Villa megnyeri a 2025–26-os Európa-ligát, és közben az angol bajnokságban az 5. helyen végez, akkor felszabadulna Anglia nem FA-kupa-győztesnek járó Európa-liga-indulási helye.

Ebben az esetben az indulási listát újrarendeznék. A megüresedő angol Európa-liga-helyet a főtáblán az a klub kapná meg, amely a legmagasabb UEFA-koefficienssel rendelkezik az Európa-liga-selejtezőbe belépő kupagyőztes csapatok közül. Ide tartozhatnak azok a csapatok is, amelyek kupagyőztes helyére lépnek, ha az eredeti kupagyőztes a Bajnokok Ligájába kvalifikált.

A Ferencváros lehet a kedvezményezett

Jelen állás szerint ez a csapat a Ferencváros lenne. Ebben az esetben Bosznia kupagyőztesének helye, vagyis a Zrinjski Mostar indulási pozíciója a Konferencia Ligából átkerülne az Európa-liga első selejtezőkörébe, hogy pótolja a Ferencváros helyét – szúrta ki az Öltözőn Túl.

Az Aston Villa-Freiburg Európa-liga-döntőt IDE KATTINTVA követheted.

Európa Liga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés