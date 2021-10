Ferencváros: a támadó büntetése már a múlt, újra a csapattal edzhet

Az elenfántcsontparti csatár még szeptember elején került ki a zöld-fehérek első keretéből – és az Európa-liga csapatból is –, fegyelmezetlenségi gondok miatt. Azóta Boli a ferencváros NB III-ban szereplő második számú csapatában edzett és játszott. Peter Stöger azonban ma a fradi.hu-nak elmondta, hogy a játékos most visszakerült az első csapatba:

„Mivel nem először volt probléma Franck Bolival, meg kellett hoznunk a döntést, hogy néhány hétig nem edzhet az első kerettel. Tudtuk, hogy a csapat ezzel veszít a minőségéből, de mindenki számára egyértelművé szerettük volna tenni, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek nem maradhatnak következmények nélkül. Ez a teljes keret szempontjából is fontos volt. Hogy Franck kerettag lesz-e a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen? Meglátjuk, bármi megtörténhet. A meccs hetében mindenesetre már újra számítok rá az edzéseken, így elképzelhető, hogy a szombati bajnoki találkozó keretében is helyet kap majd."

Az osztrák vezetőedzőhöz hasonlóan Hajnal Tamás sportigazgató is kiemelte, fájó, de szükségszerű lépés volt a játékos szankcionálása:

„A csapat érdekeit figyelembe véve akkor ez volt a legjobb döntés. Ezt Franck is tudja, beszéltünk vele, megértette mi miért történt. Azóta eltelt egy kis idő, a múltat lezártuk, mindenki előre tekint. Mindannyian reméljük, hogy céljaink elérésében Franck is fontos szerephez juthat. Teljesen a saját kezében van a sorsa, tisztában van azzal, hogy csak rajta múlik, hogy ismét kivívja a vezetőedző bizalmát. Bízunk benne, hogy az edzéseken és a meccseken is meg tudja mutatni, milyen hasznos tagja a Ferencvárosnak."