A letöltendőt megúszták, de így is szigorú volt a barcelonai bíróság.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona korábbi klasszisa Samuel Eto'o adócsalás vádja miatt került a bíró elé és végül felfüggesztett börtönt kapott.

A volt kameruni válogatott labdarúgó elismerte, hogy adócsalást követett el 3,9 millió eurót nem vallott be 2006 és 2009 között. Az összeg az arculatátviteli szerződésének köszönhetően érkezett meg hozzá.

Eto'o az ítélet szerint 1,8 millió euró büntetést kénytelen fizetni, de legalább elkerülte a letöltendő börtönt. Köszönhette mindezt a további bevételeinek bevallásának és annak, hogy a pénz egy részét korábban már befizette.

Az egykori támadó elfogadta a döntést, de azt elmondta, hogy korábbi tanácsadója Jose Maria Mesalles becsapta, így ellene ő is pert indított.

Döbbenetes, de az ügynek magyar szála is van. Eto'o állítása szerint korábban az egyik sportszergyártó kötött olyan szponzori szerződést a Barcelonával, amelynek kedvezményezettje a játékos volt. A céget pedig egy magyarországi és egy spanyolországi vállalkozás képviselte az ügyben.

A bíróság korábban Jesus Lastre ellen is vádat emelt, ám a magyar székhelyű cég ügyvezetőjét a per során minden vád alól felmentették. A Marca korábban arról írt, hogy Lastre cége intézte a kifizetéseket és a cégvezetőre korábban 5 évnél is súlyosabb büntetést kért az ügyész.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Hova igazol Cristiano Ronaldo? Van néhány lehetőség. (x)