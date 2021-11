Felébredt a PSG: extra ajánlatot kapott Mbappé!

Tippelj a lengyel–magyar világbajnoki-selejtezőre és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! Hajrá, magyarok!

Úgy tűnt, hogy a PSG beletörődik Kylian Mbappé nyári elvesztésébe, ám az El Nacional értesülései szerint a párizsi klub mégis megmozgat néhány követ és sok-sok millió eurót a támadó megtartásáért.

A csatárt nagyon akarja a Real Madrid, amely idén nyáron 100 millió euró körüli összeget sem sajnált volna az átigazolásra, ám a világ egyik leggazdagabb klubja nem fogadta el az ajánlatot. Így aztán Mbappé 2022 nyarán ingyen távozhat, hiszen lejár a megállapodása. A legfrissebb hírek szerint a madridiak télen ismét kísérletet tesznek az üzlet nyélbeütésére, ám a legfrissebb hírek szerint nem lesz könnyű dolguk.

Az El Nacional úgy tudja, hpgy Nasser Al-Khelaifi, a PSG elnöke 25 millió eurós éves fizetést ajánlott fel a támadónak a hosszabbításért.

A párizsi klubvezető ugyanakkor azt is tudja, hogy a pénz nem minden, így mást is belengetett. Egyrészt azt, hogy Mbappé lehet a csapatkapitány, másfelöl pedig arról is beszélt a játékosnak, hogy a gárda következő vezetőedzője Zinédine Zidane lesz. A szakembert Mbappé egyenesen csodálja, így számára jelentős érv lehet az érkezése.

Ezek mellett hamarosan a támadó lehet a PSG vezére, hiszen Lionel Messi már arról is beszélt a héten, hogy 2023-ban visszatér a Barcelonába és Neymarnak sem sok van már hátra a pályafutásából.

Vagyis, ha Zidane jön, Messi és Neymar megy, akkor Mbappé vélhetően marad. Elég bonyolult képlet ez.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Unibet 8-szoros pénzt fizet a fogadóknak abban az esetben, ha Mbappé a télen a Real Madridba igazol.