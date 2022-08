Felcsútról Európa csúcsára: Sallai Roland a BL-döntős Liverpool radarján!

Sallai Roland Anglia ellen nyújtott teljesítményével felkeltette a Liverpool érdeklődését.

A Liverpool óriási krízisben van. A vörösök helyzetét talán az írja le a legjobban, hogy Jürgen Kloppnak szinte egy kezdőcsapatnyi hiányzó nélkül kell megbirkóznia ma délután a Bournemouth-szal.

Nincs mese, a Liverpoolnak igazolnia kell, mivel ha így folytatják, nemcsak a bajnoki cím, de BL-helyezés is veszélybe kerülhet. Jürgen Klopp tanítványai eddig három mérkőzés alatt mindössze két pontot szereztek a Premier League-ben, és talán nem is az elvesztett pontok a legfájdalmasabbak, sokkal inkább a mutatott játék.

Klopp már a Manchester United ellen elvesztett találkozó után is azt nyilatkozta a Sky Sportsnak, hogy szeretné, ha több bevethető játékosa lenne. A német vezető edző korábban többször is lenyilatkozta, hogy nem vesznek már senkit ezen a nyáron, a Liverpool trénere azonban tegnap mégis változtatott az álláspontján:

„Igen, korábban azt mondtam, hogy nincs szükségünk középpályásra. Beismerem, tévedtem. Ajánlatot fogunk tenni a megfelelő emberért."

Kérdés már csak az, hogy Klopp inkább védekező, vagy támadó szellemű középpályással szeretne erősíteni.

6-os és 8-as pozíciókban játékosszámban megvannak a mersey-partiak: a Fabinho, James Milner, Jordan Henderson, Harvey Elliott, Thiago Alcantara ötöshöz még csatlakozott a frissen igazolt Fabio Carvalho is, illetve Alex Oxlade-Chamberlain és Naby Keita is tudnak hátrébb játszani, ha szükséges. Más kérdés, hogy Thiago jelenleg is sérült, Oxlade szintén nem bevethető combhajlító problémái miatt, Henderson pocsékul játszott a Manchester United ellen, James Milner pedig egy újabb évvel lett idősebb.

Szélső és támadó pozíciókban még vékonyabbnak tűnik a Liverpool, hiszen Sadio Mané, Divock Origi és Takumi Minamino eligazoltak, Diogo Jota megsérült, Firmino pedig finoman szólva sincs kirobbanó formában. Bár Jürgen Klopp így is felállhatna a Luis Diáz, Darwin Nunez, Mohamed Szalah támadó trióval, ami valljuk be szenzációsan hangzik, azonban egy csapat nem játszhat végig 60-70 meccset egy szezonban ugyanazzal a támadóhármassal. Főlegha Nunez ismét kiállítatja magát, ahogy a Crystal Palace ellen tette.

És itt jön képbe Sallai Roland

A Liverpool.com szerint is egyértelmű, hogy a klubnak igazolnia kell, szerintük Sallai Roland lenne a legalkalmasabb a távozott támadók pótlására. Az oldal szerint a magyar válogatott támadó Anglia ellen is bemutatta, mire képes, hiszen a Manchester City két védőjét, Kyle Walkert és John Stonest úgy megforgatta, hogy lehet azóta sem heverték ki, amit a 25 éves játékos művelt velük.

A budapesti születésű szélső a Puskás Akadémiában kezdte felnőtt pályafutását, majd a Palermo és a ciprusi Apoel következtek. Sallai 2018-ban igazolt a Bundesligában szereplő Freiburghoz, ahol hamar az együttes meghatározó szereplőjévé vált. A támadó 2016-ban mutatkozott be a magyar válogatottban, ahonnan 2017 óta szinte kirobbanthatatlan, júniusban két góljával elvitathatatlan szerepet játszott Anglia 4-0-s legyőzésében is, és ezzel szemlátomást felkeltette a Liverpool érdeklődését.

