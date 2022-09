Felajánlották, de nem kellett a brazil sztár a Manchester Citynek

A PSG felajánlotta a Manchester Citynek Neymart, azonban az angol együttes elutasította a lehetőséget - számolt be a hírről a Marca.

A lap úgy tudja, a PSG mindenképpen szerette volna a nyár folyamán értékesíteni a brazil sztár játékjogát, ennek érdekében fel is ajánlották a Manchester Citynek. Az angol bajnokság címvédője azonban köszönte a lehetőséget, és kapásból vissza is utasította azt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Kylian Mbappé és Neymar között erős ellentét alakult ki, amely aztán az öltözőre is kihatott. A brazil azt nehezményezte, hogy a francia akart a klub vezéregyéniségévé válni, amely töb konfliktust is okozott. Végül ha nem szeretne nagyobb problémát az együttes akkor házon belül kell ezt megoldaniuk, hiszen Neymar továbbra is a PSG játékosa, és télig biztosan az is marad.

