Feladta a Barcelona, Onana Birminghamben folytatja

Az Aston Villa 50 millió fontot fizet a játékjogáért.

Brit sajtóértesülés szerint megszületett a megállapodás: a Barcelona által is figyelt Amadou Onana az Aston Villában folytatja a pályafutását.

A Bajnokok Ligájában érdekelt birminghami klub 50 millió fontot fizet a 17-szeres belga válogatott középpályásért az Evertonnak.









A Juventusba igazolt Douglas Luiz utódja Amadou Onana, az Everton középpályása lesz, aki a nyolcaddöntős belga válogatott alapembere volt az Európa-bajnokságon.

A Standard arról írt, hogy a Bajnokok Ligájában érdekelt Aston Villa 50 millió font ellenében szerzi meg a 22 éves középpályást, aki a jövő héten esik át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

A szenegáli születésű labdarúgó 2022-ben Lille-ből érkezett Liverpoolba, mintegy 35 millió fontért.

A korábban a Hoffenheimben és a Hamburgban is megfordult labdarúgó iránt sajtóhírek szerint a Barcelona is élénken érdeklődött, ám végül letett a megszerzéséről. Egyes jelentések szerint a katalánok pénzügyi helyzete nem tette lehetővé az átigazolást, mások pedig arról számoltak be, hogy a gránátvörös-kékek azért nem küldtek ajánlatot, mert értesültek arról, hogy Onana a folytatásban egyértelműen Unai Emeryvel, az Aston Villa menedzserével akar együtt dolgozni.