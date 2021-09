Fehérvár─Ferencváros: a számok nem hazudnak, két nagyon hasonló csapat találkozik

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ma este 20:00-tól a MOL Fehérvár FC a Ferencváros csapatát fogadja az NBI második fordulójából elhalasztott mérkőzésen. Az előző szezon bronzérmese fogadja a tavalyi bajnokot, pikáns mérkőzésre számíthatnak majd a szurkolók. Az MLSZ hivatalos honlapján megjelent egy hosszabb elemzés a két csapat játékát illetően. Az elemzés arra világít rá, hogy mindkét együttes domináns futballra törekszik, labdabirtoklásban és a passzok számában is megelőzik a mezőny többi tagját.

A Wyscout által összeállított statisztika alapján elmondható, hogy egyik csapatnak sem erőssége a gyors előny szerzés, a fehérváriak az idény során egyetlen gólt sem szereztek a meccseik első 30 percében ─ viszont nem is kaptak ekkor ─, de a Ferencváros is csak egyszer talált be ebben a periódusban.

A piros-kék alakulat eddig kiválóan védekezett a szezonban, hiszen Szabics Imre együttesének kapujára érkezett eddig a legkevesebb lövés ─ meccsenkénti átlagban 8,35 ─, viszont a saját lövési kísérleteik a ligaátlag alatt vannak (9,46/meccs). A Fradi áll a legjobban a labdavesztések terén, meccsenként 83,54-es átlaggal, ráadásul ennek mindössze 17 százaléka történt a védőharmadban. Labdaszerzésekben ugyanakkor csak a DVSC és a Gyirmót rendelkezik alacsonyabb mérkőzésenkénti átlaggal, mint a Fradi ─ a zöld-fehérek meccsenként 69 labdát szereztek, míg a Paks 96,64-et ─.

Mindkét csapat sokat passzol, és e téren kiemelkedik a ligából, a Fehérvár átlagosan 443,69 átadást jegyez mérkőzésenként (ennek 85%-a pontos), a Ferencváros 425,31-et (ennek 86%-a pontos). Labdabirtoklásban sem előzi meg a mezőnyből senki a szerdai rangadó résztvevőit, a fővárosiaknál átlagban 57,5%-ban, a fehérváriaknál 55,8%-ban volt a labda az eddigi mérkőzéseken.

A ma esti mérkőzésen tehát kulcsfontosságú lesz, hogy melyik csapat tud majd dominálni, melyik csapat tudja majd a játékát ráerőltetni az ellenfélre.

