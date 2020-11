Fabregas csalódott Guardiolóban ellenben Mourinhót a barátjának tartja

A spanyol középpályás jelenleg a francia Monaco játékosa, vagyis már nincs kapcsolatban a két ikonikus edzővel, ellenben mindkettőről elmondta a véleményét a legutóbbi nyilatkozatában. Csalódását fejezte ki Guardiolóval kapcsolatban, míg elárulta, hogy José Mourinhót a barátjának tartja.

Fabregas 2011-ben igazolt a Barcelonához Guradiola hívására. A futballista addig az Arsenalban játszott és sokan a világ legjobb középpályásának tartották, nem is okozott csalódást, hiszen a katalánok négy nagy trófeát nyertek vele, de ezek között nem volt BL-siker.

A játékos azt mondta, hogy a távozása óta nem beszélt Guardiolával, de utalt arra, hogy a kapcsolatuk megromlott.

„Nem, egyáltalán nem vagyunk kapcsolatban. Nem tudom, hogy köcslönös-e a csalódás, történtek köztünk dolgok, de inkább nem beszélek róla” – mondta a futballista, aki 2014-ben a -hez igazolt és megismerkedett José Mourinhóval, akivel megszerezte első angol bajnoki címét is.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world