F**k you! – Saját szurkolói szidták a Real Madrid sztárját a pénteki edzésen

Nem mindennapos incidens zavarta meg a Real Madrid pénteki edzését: a Királyi gárda szimpatizánsai is kilátogattak a gyakorlásra, a klub edzőközpontja előtt várták Gareth Bale-t, aki a legutóbbi válogatott szünetben ismét megsérült, így decemberig nem állhat a csapat rendelkezésére.

A fanatikusok nyomdafestéket nem tűrő szavakat kiabáltak, a spanyol Marca beszámolója szerint az ominózus F**k you! is elhangzott, és az elégedetlenkedők a játékos kocsiját is megdobták egy golyóstollal.

Gareth Bale azzal húzta ki a gyufát a Real Madrid szurkolóinál, hogy sérülés miatt augusztus 28. óta nem játszott tétmeccset a klub színeiben, de a válogatottban november 13-án mégis pályára lépett Fehéroroszország ellen, ahol újabb sérülést szedett össze. A szurkolók pedig azt kérték számon a játékoson, hogy a válogatottbeli kötelezettségeit a Real Madrid elé helyezi a walesi játékos.

