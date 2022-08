Ezúttal koszovói válogatott támadót igazolt a Mol Fehérvár FC - hivatalos

Hivatalos oldalán jelentette be a Mol Fehérvár FC, hogy szerződtette a Legia Warszawa koszovói válogatott támadóját, Lirim Kastratit.

A 23 esztendős játékos a koszovói FK Kikában lett először igazolt futballista, majd megfordult az albán Shkendija Tirane, és a horvát Lokomotiva Zagreb utánpótlásában is. Első profi szerződését utóbbi klubnál kapta meg, majd 2020-ban a Dinamo Zagrebhez igazolt, amelyben 32 bajnokin két gólt és öt gólpasszt jegyzett. Ezután szerződött Lengyelországba a Legia Warszawához, amelyben 16 bajnokin szerepelt.

Lirim Kastrati jó teljesítményének köszönhetően a koszovói válogatottba is meghívót kapott, amelyben 2018-ban debütálhatott, azóta pedig 17 alkalommal ölthette magára a nemzeti csapat mezét.

"Több klub is megkeresett az elmúlt időszakban, de a Vidi bizonyult minden szempontból a legjobb lehetőségnek. Mielőtt elfogadtam a klub ajánlatát, beszéltem Sallói István sportigazgatóval és Michael Boris vezetőedzővel is. Nagyon jól esett, hogy mindketten szerették volna ha Székesfehérvárra igazolok" - nyilatkozta a klub honlapjának Kastrati. Hozzátette, korábbi csapattársával, Myrtu Uzunival is beszélt a magyar labdarúgásról és a Vidiről is, ő pedig csak jókat mondott mindkettőről.

A klub közleménye szerint Lirim Kastrati a 10-es mezszámban fog játszani, és 2025 júniusáig érvényes szerződést írt alá.

