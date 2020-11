Ezt kiabálta Vidal a sporinak, mielőtt kiállították

Arturo Vidalt pár másodperc alatt begyűjtött két sárgával kiállították a elleni BL-mérkőzésen.

Az amerikai GOL TV megpróbálta leolvasni a chilei szájáról, hogy mit kiáltott oda Anthony Taylornak, aki - reklamálás miatt - a második sárgát is kiosztotta neki.

"Ott van az a ki*aszott VAR, hogy visszanézd még egyszer és nem csináltál semmit"

Look at Toni celebrating Vidal’s second yellow💀💀 pic.twitter.com/XjJW9iXxQl

Vidal az első sárgát egy tizenhatoson belüli műesés gyanúja és reklamálás, a másodikat az alábbi mondat és annak heves kifejezése miatt kapta.

