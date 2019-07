Ezért tudta kivédeni Dibusz a Ludogorec tizenegyesét

A Fradinál előre felkészültek az ellenfél büntetőiből.

Szerda este a idegenben 3-2-re legyőzte a Ludogorec Razgard együttesét, így 5-3-as összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája selejtezőinek második körébe.

A visszavágó egyik kulcsmomentuma volt, amikor még az első félidőben 2-1-es ferencvárosi előnynél a bolgárok büntetőt rúghattak, de Jakub Swierczok panenkás tizenegyesét Dibusz Dénes bravúrral hárította.

A magyar válogatott kapus hárítása ráadásul nem csak a szerencsének köszönhető, ugyanis a Fradinál tudatosan készültek az ilyen helyzetekre, és ennek köszönhetően Dibusz is tudta, mire számíthat az ellenféltől.

- A videózás miatt tudtam, ezzel együtt a kiélezett helyzet miatt elsőre nem számítottam erre. Pedig nem is csinálta rosszul, mert a léc alá jött a labda, szerencsém volt, hogy annyira fel tudtam jönni a földről, hogy kiüssem. Nagy lendülettel futott, ezért tőlem is gyors reakció kellett, de az utolsó lépésnél nagyon lefékezett. Akkor gondoltam, hogy mi következhet, bár én is elindítottam már a mozgást, meg tudtam annyira fogni a lendületemet, hogy még egy kontramozgásra is képes voltam. Visszagondolva, kulcsfontosságú volt - mondta a kapus a fradi.hu-nak.

Dibusz ellen egyébként sem éri meg panenkás tizenegyest rúgni, hiszen a legutóbbi négy ilyen kísérletből kettőt is hárítani tudott.

