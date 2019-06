Ezért ért tizenegyest Sissoko kezezése a BL-döntőben

A és a Tottenham összecsapása a döntőjében ugyan nem sikerült a legemlékezetesebbre, de a játékvezető által már az első percben megítélt tizenegyes alaposan megosztotta a szurkolókat.

Damir Skomina azt követően mutatott a tizenegyes pontra, hogy Sadio Mané beadása Moussa Sissoko mellkasáról a magasban lévő kezére pattant. A büntetőt Mohamed Salah értékesítette, és ezzel már nagyon korán vezetést szerzett a Liverpool.

A szabálykönyv szerint kezezés esetén a játékvezető akkor fújhat, ha a megmozdulás szándékos volt, és mivel Sissoko esetében egy másik testrészről pattant rá a labda a kezére, ez az eset nem feltétlenül áll fenn.

Ugyanakkor igaz, hogy a francia középpályás karja nem épp természetes testhelyzetben volt, és erre a Bajnokok Ligájábal alkalmazott irányelvre hívta fel a figyelmet még januárban Roberto Rossetti, az UEFA játékvezetői bizottságának az elnöke is:

- A legfontosabb ilyenkor a kar helyzete. Ha a kar a testtől messze a helyezkedik, akkor kezezés esetén ezt büntetni kell. Ha a védő ezáltal megnagyobbítja a testét annak érdekében, hogy blokkoljen egy beadást, vagy egy lövést, akkor az szándékos kezezés - mondta Rosetti a Timesnak.

Tény, hogy Sissoko karja nem a teste mellett helyezkedett, de nem állapítható meg egyértelműen, hogy blokkolni akarta Mané kísérletét. Mindenesetre Rossetti szavaival együtt már érthetőbb, miért ítélt tizenegyest Skomina.

What a close handball call this is on Sissoko pic.twitter.com/N1MYTJW1V7