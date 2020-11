Ezen a napon történt: nyolc éve már, hogy Ibrahimovic élete gólját lőtte

Napra pontosan nyolc évet kell visszautaznunk, hogy a futball történelem egyik legkülönlegesebb és Zlatan Ibrahimovic pályafutásának talán legzseniálisabb gólját idézzük fel. A svéd zseni számos parádés gólt lőtt pályafutása során és nehéz lenne kiválasztani a legszebbet, de az biztos, hogy, amit azon az estén produkált az angol válogatott ellen, azt a futball rajongók egy darabig nem felejtik el.

A mérkőzés 91. percében járunk. Svédország Ibra mesteri hármasával fordít és 3-2-re vezet, többek között egy 35 méteres bődületes szabadrúgás góllal. Egy előrevágott ívelésre kiszalad Joe Hart kapujábó, nem a legjobb ütemben, így is bele tud fejelni, de ügyetlenül és pont Ibra felé. Nagyjából 25-27 méterre a kaputól a svéd óriás úgy döntött, hogy ollózva, azonnal az üres kapu felé lövi a labdát.

"Éveken át kritizáltak engem az angol újságírók"- idézte Zlatan, hogy mi motiválta őt a háromoroszlánosok ellen.

"Folyamatosan olyan cikkeket írtak rólam, amiben megkérdőjelezték a képességeimet, hogy mennyire vagyok jó valójában. Azt írták rólam, hogy egy primadonna vagyok, még a hajviseletembe is belekötöttek. De az ilyen dolgok motiválnak engem, ha kritizálnak csak arra ösztökél, hogy még keményebben dolgozzak. Az angolok elleni meccs előtt ezt hatványozottan éreztem. Meg akartam mutatni."

