Ezek voltak a magyar labdarúgás nagy pillanatai 2020-ban

Nehéz, de összességében ritka jó éve volt a magyar futballnak 2020-ban. A járvány minket sem került el, a válogatott selejtezőjét többször is elhalasztották, az félbeszakadt, az NB II idő előtt véget ért. Épp az utóbbi miatt nem kerülhetett be a nagy pillanatok közé a Budafok feljutása, de ezzel együtt is volt mire emlékezni.

#1 Szoboszlai Dominik gólja Izland ellen

Nem lehet kérdés, hogy ez volt az év legmeghatározóbb pillanata. Az északi csapat vezetett, ráadásul egy potyagóllal került előnybe, hiszen Gulácsi Péter maga mögé ejtette a labdát egy szabadrúgás után. De aztán a második félidőben jött Loic Nego, aki egyenlített, majd elérkeztünk a 91. perchez és Szoboszlai Dominik megindult.

Több csapat

#2 Pontszerzés a BL-ben

Azt sejtettük, hogy a Ferencvárosnak a és a ellen nem sok sansza lesz, de abban reménykedhettünk, hogy a Dinamo Kijev ellen összejöhet a bravúr. Az ukránok a Groupama Arénában aztán 2–0-ra vezettek, vagyis úgy tűnt, hogy simán nyernek. A hajrában azonban jött előbb Tocmak Nguen, majd Franck Boli találata, amelyekkel egyenlített a magyar bajnok. Ezzel 25 év után született újra magyar pont a legnagyobb európai klubsorozatban.

#3 Csoportgyőzelem a Nemzetek Ligájában

Abba ne is menjünk bele, hogy miként került a magyar válogatott a második vonalába, mert azt szinte lehetetlen elmagyarázni. Marco Rossi csapata az oroszokat, a szerbeket és a törököket kapta, az átlag szurkoló pedig azt mondta, hogy ebben a négyesben az együttes nem szerez pontot. Ehhez képest Szoboszlai Dominik pompás góljával 1–0-ra nyert a válogatott a törökországi nyitányon. Az oroszok ellen hazai környezetben 3–2-re kikapott a gárda, majd Szerbia ellen jött az újabb siker Könyves Norbert góljával. Moszkvából is ponttal jött haza az együttes, a szerbek ellen Budapesten is iksz lett, az utolsó meccsen pedig 2–0 ide a törökök ellen és mivel az oroszok kikaptak Szerbiában 5–0-ra a magyar válogatott megnyerte a csoportot és feljutott a legjobbak közé.

A cikk lejjebb folytatódik

Fogadj, tippelj és nyerj az Unibeten. Goal olvasóknak extra 10.000 forint bónusz.

#4 Szoboszlai Dominik klubváltása

Nem kérdés: Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgás legnagyobb értéke és már azt is tudjuk, hogy a legértésesebb játékosa is, hiszen decemberben 20 millió euróért vásárolta meg az a Salzbugtól. A játékosnak elképesztő éve, főleg a vírus miatti leállást követő szünet után volt elemében. Ilyen gólokat szerzett, mint például a Lokomotiv Moszkva ellen a BL-ben,

#5 Lovrencsics Gergő nyilatkozata

Feszült légkörben készültek a csapatok a – találkozóra, amelyre a vendégek nem akartak kiállni, mert a keretet megtizedelte a koronavírus. A bajnok azonban nem akart halasztani, mert a sűrű programba nem fért volna bele a pótlás. Az FTC 5–0-ra nyert szeptember 11-én, a meccs után pedig Lovrencsics Gergő értékelt, ám a vendégszerktor előtt nem volt könnyű helyzetben, ki is szólt.