Ezek a tények szólhatnak a magyar válogatott sikere mellett

Több előjel is a magyar válogatott lehetséges sikerét eredményezheti.

A ma esti, – Szlovákia mérkőzés előtt az M4Sport.hu egy összeállítást készített azokról a mutatókról, amelyek meghatározhatják a mai sorsdöntő találkozó végkimenetelét.

A sportcsatorna oldalának elemzése szerint nehéz dolga lehet a szlovákoknak, hiszen Marco Rossival hazai pályán százszázalékos a magyar válogatott, amely ráadásul pályaválasztóként hét mérkőzés óta veretlen Eb-selejtezőn (5 győzelem, 2 döntetlen) – legutóbb 2014. szeptember 7-én, az Észak-Írország elleni találkozón kapott ki itthon a nemzeti együttes, melyet akkor Pintér Attila irányított.



Minden tétmeccset figyelembe véve is elismrésre méltó a válogatott hazai mérlege, amely zsinórban hetedik tétmeccsét nyerheti meg pályaválasztóként - legutóbb 2017. szeptember 3-án, Portugáliától kapott ki (1–0) idehaza -, ilyen sorozatot legutóbb 1975 és 1978 között produkált a nemzeti együttes.



A magyar csapat egy szlovákok elleni siker esetén sorozatban negyedik Eb-selejtezőjén győzhet, amire 1966-1967 óta nem volt példa – akkor Dániát 6–0-ra és 2–0-ra, Hollandiát 2–1-re, az NDK-t pedig 3–1-re verte az Illovszky Rudolf vezette nemzeti csapat.



Válogatottunk azonban saját teljesítménye, no meg a kapitány, Marco Rossi személye révén is képes lehet a több mint negyven éve nem látott tettre, az olasz szakember ugyanis az első tíz tétmeccs alapján nagyon előkelő helyen áll a kapitányi rangsorban (a magyar válogatott minden szövetségi kapitányát megvizsgáltuk, akinek volt legalább tíz tétmeccse). Mészöly Kálmán első időszaka óta, azaz 37 éve nem volt kapitány, aki első tíz tétmeccsén több pontot szerzett volna, mint Marco Rossi.





További pozitívum Rossi legénységének, hogy minden meccset figyelembe véve nem túl impozáns a szlovák válogatott idegenbeli mérlege, az ország határain túl rendezett legutóbbi hat összecsapásából csak egyet nyertek meg vendégként (1 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség) északi szomszédaink, a nyári Eb-selejtezőn Azerbajdzsánt verték 5-1-re.



Ami viszont óvatosságra inthet, hogy Pavel Hapal legénysége ugyan pénteken 4–0-ra kikapott hazai pályán a horvátoktól, de Rossi csapata nem árt, ha vigyáz, mert a szlovák válogatott a 2011 szeptembere és októbere közti időszak óta nem szenvedett egymás után kétszer vereséget Eb-selejtezőn (Örményországtól 4–0-ra, utóbb pedig az oroszoktól 1–0-ra).



Óvatosságra inthet az is, hogy Szlovákia a legutóbbi tíz idegenbeli Eb-selejtezős meccséből csupán kettőn szenvedett vereséget, s mérlege pozitív (6 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség).

A cikk lejjebb folytatódik

Az M4sport oldala azt is megnézte, hogy tőlünk kinek lehet a legnagyobb esélye betalálni. Nos, a magyar válogatott egyetlen szlovákok elleni gólját Gera Zoltán szerezte (barátságos meccsen), az első tétmeccsen szerzett magyar gólra pedig a statisztikák szerint Szalai Ádámnak van a legnagyobb esélye: a Mainz csatára legutóbbi 11 hazai válogatott meccsén 8 gólt szerzett, ezek közül 3-at a legutóbbi 4 találkozón. De ott van Pátkai Máté is, aki a horvátok és a walesiek elleni hazai győzelem alkalmával is győztes találatot jegyzett.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!