Ez motiválja a Ferencváros új edzőjét: „én még sohasem nyertem bajnokságot, így mindent bele fogok adni, hogy újra bajnokok legyünk”

Pascal Jansen mindig a maximumot követeli.

Pascal Jansen mindössze 39 napnyi közös munka után álomszerűen debütált a Ferencváros kispadján a walesi TNS ellen aratott 5–0-s győzelemmel. A holland edző köztudottan a támadófoci szerelmese, de a Sportalnak adott exkluzív interjújából kiderül, mit vár el és mit enged meg a játékosainak, miben tér el más edzőktől, hogyan tekint a fiatalok kinevelésére.

Remekül sikerült a bemutatkozása, múlt kedden 5–0-ra nyertek a TNS elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn, domináns támadófutballt mutattak be, nem voltak felesleges passzok, remekül megszervezte a visszatámadásokat – nem beszélt a levegőbe, amikor azt mondta, hogy energikus Fradira számíthatnak a szurkolók. Hogyan sikerült elérnie, hogy a játékosok ilyen hamar átvegyék a filozófiáját?

Nem volt rossz kezdet, de az idényben körülbelül ötven meccsünk lesz, és csak az elsőn vagyunk túl. Szeretnénk úgy játszani ezeken, ahogyan az első félidőben és a második félidő egyes részeiben a walesiek ellen. Visszatérve a kérdésére, az első naptól kezdve egyértelmű volt az üzenetem az elnökség, a játékosok és a stáb felé. Sok energiát, nagy intenzitást, támadófutballt várok, egyszerűen utálom, amikor az ellenfélnél van a labda. Azt akarom, hogy a csapatom is utálja ezt az érzést, és a lehető leghamarabb visszaszerezze a labdát – ehhez pedig futniuk kell.

Azt lehetett érzékelni, hogy a játékosok azért elfáradtak a nagy hajtásban. Mennyi idő lehet, amíg hozzászoknak ehhez a terheléshez?

Ezen csak edzéssel lehet javítani, nagyon magasak az elvárásaink. Ahhoz, hogy a legmagasabb szinten jól teljesítsünk, mentálisan és fizikailag is erősnek kell lennünk. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetek a gondolkodásmódra, valamint a fizikai és a taktikai szempontokra. Igen, a játékosok fáradtak voltak a mérkőzés után, de ez nem probléma, mert a regenerálódásra is kiemelten figyelünk. Mindig hangsúlyozom a játékosoknak, hogy bármikor, akár hajnali háromkor is készen kell állniuk, nem lazíthatnak, így amikor visszatértünk a BL-selejtezőről, a másnapi edzésen már tűz volt mindenkiben. Persze pihenni is kell, de bárhogy is kapcsolódnak ki, másnap ismét készen kell állniuk.

Asszisztensedzőként egy-egy évig Jordániában és az Egyesült Arab Emírségekben vállalt munkát, de ezeket leszámítva mindig Hollandiában dolgozott. Nem volt nehéz elszakadnia az otthonától és külföldre szerződnie?

Londonban születtem, szóval nagyon jól ismerem a Hollandián kívüli életet. A családom tisztában van vele, hogy nem mindig vagyok otthon, ez segít. Szabad szellem vagyok, soha nem koncentráltam csak Hollandiára, mert a futball univerzális. Néha a hollandok hajlamosak elfelejteni, hogy a futball a legnépszerűbb sportág, nagyobb, mint Hollandia. Amikor hívtak a Fraditól, kutatni kezdtem a csapatot és természetesen az országot is, mert fel akartam készülni a vezetőséggel való találkozásra. Kérdeztem őket az itteni életről, hogy megítélhessem, képes lennék-e alkalmazkodni az országhoz, ők pedig meggyőztek, rögtön pozitív érzéseim voltak. Nagyon kellemes meglepetés ért Budapesten, ez is segít abban, hogy az adaptáció zökkenőmentesebben menjen. Ettől függetlenül azért vagyok itt a stábommal, hogy egy olyan csapatot építsünk, amely a bajnokságban és nemzetközi szinten is nagyszerűen teljesít. Jól kezdtünk, de ennél többről szó sincs. Még csak hat hete vagyunk itt, és igen, jelenleg mindenki nagyon boldog és energikus, de én arra koncentrálok, hogy ezt megőrizzük jövő május végéig.

Hollandiában hatalmas hangsúlyt fektetnek a tehetségek kinevelésére, és köztudott, hogy a fiatalok fejlesztését Ön is prioritásnak tartja. Mi a titka, hogyan zajlik a fiatalok beépítése?

Hosszú időn keresztül dolgoztam akadémiákon, a PSV-nél, a Sparta Rotterdamnál és a Vitesse-nél is megfordultam. Előszeretettel fejlesztem és játszatom a fiatalokat, de ez nem csak rajtam, hanem a környezeten és a játékosokon is múlik. Tóth Alex szerintem jó példa, élvezi, hogy az első csapat tagja, nyitott rá, hogy új dolgokat tanuljon és mindig keményen edz, pedig nem egyszerű a dolga. A tehetség mellett a mentális erősség is fontos, mert egy elitcsapat öltözőjében nagy a verseny, senki nem akarja másnak adni a pozícióját, mindenki megküzd a helyéért, ám a pályán kívül együtt vagyunk. Ezt egy fiatal játékosnak meg kell tapasztalnia, értenie. Ha ezek megvannak, akkor tudok segíteni. Akkor tudom megadni a lehetőséget, ha látom, képesek kezelni ezeket a helyzeteket.

Visszatérve a Fradira: ahogy korábban mondta, ez egy elitklub, ahol folyamatos az eredménykényszer. Ilyen körülmények között látja a fiatalok helyét a csapatban? Van a beilleszkedésükre idő?

Az én megközelítésem szerint házon belül sokkal nagyobb a nyomás, mint ami a külvilágtól érkezik. A médiát és a szurkolókat tiszteljük, szükségünk van rájuk, és nekik is ránk, de a „saját világunkban” sokkal nagyobb a nyomás, mert minden edzésen, minden meccsen a maximumot követeljük. A fiatal játékosoknak a fejlődésre kell koncentrálniuk, ha ez megvan, akkor nincs probléma.

Nemrég az egyik játékosa, Botka Endre mondta el, hogy nem egyszerű közeg az övék, és korábban maga a klubelnök, Kubatov Gábor is bevallotta, előfordult, hogy az öltöző „megette” az aktuális edzőt. Nem tart hasonlótól?

Erről nem tudtam, de nem is igazán érdekel. Egy biztos, nem ijedek meg könnyen. Az első naptól kezdve nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy milyen legyen a hangulat. Az öltöző a játékosok területe, de nagyon-nagyon szigorúan veszem, hogy mi folyik odabent, én szabom meg a határokat. Ha nem tudsz semmit hozzátenni, ha nem tiszteled az öltözőt, akkor nincs helyed benne. Azt mondták, hogy az elmúlt szezonban sok volt a játékosokra kiszabott pénzbüntetés, nálam eddig ez nem fordult elő. Ha mindenki normálisan viselkedik, úgy, ahogy egy profihoz illik, akkor nincs probléma, mert arra tudunk koncentrálni, amit a pályán kell csinálni. Ugyanakkor, ha felhajtást akarsz csinálni, mert nem játszol, vagy bármi, akkor egyértelmű, mi fog történni.

A Fradinál a bajnokság megnyerése már alapkövetelménynek számít, míg a nemzetközi porondon egyértelmű cél, hogy elérjék a Bajnokok Ligája csoportkörét. Miben kell a legtöbbet fejlődni ahhoz, hogy a klub évről évre ott legyen a BL-ben?

Nem akarok annyira a jövőre koncentrálni, elveszi a figyelmet a jelenről. Most minden energiánkat arra kell fordítanunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligája következő szakaszába. Érdekes, hogy azt mondja, alapkövetelmény a bajnokság megnyerése. Hiába nyerte meg zsinórban hatszor a Fradi, ez egy nagyon különleges dolog, nem egyszerű véghezvinni, nagy elszántságot igényel, hiszen van tizenegy másik klub, amely folyamatosan próbálja megnehezíteni a feladatod. Én még sohasem nyertem bajnokságot, így mindent bele fogok adni, hogy újra bajnokok legyünk, de kemény munka lesz. Ha az európai színpadot nézzük, a múlt héten is elmondtam a srácoknak, hogy az a csapat, amelyik az előző szezonban megnyerte a ligát, kiérdemelte a jogot, hogy az aktuális BL-fordulóban játsszon, ennyi. A következő kört most kell kiérdemelnünk, hiába nyertünk 5–0-ra, csak félúton vagyunk, még nem végeztünk, Walesben kell befejeznünk, amit elkezdtünk. Fordulóról fordulóra kell haladnunk, csak a következő mérkőzésre koncentrálhatunk.

A teljes interjú: Sportal