Ez most komoly? Conor Mcgregor az első, aki ajánlatot tett az eladó Chelsea-ért

Abramovics szerda este jelentette be, hogy 19 év után megválik szeretett klubjától. Azonnal el is indult a pletyka áradat, kérők sora jelentkezett be a Chelsea-ért.

Először Hansjörg Wyss-ről írtak a lapok, hogy megvenné a csapatot, az Egyesült Államokban élő svájci milliárdost az ír ketrecharcos, Conor McGregor követte, de szóba került Mushin Bayrak és Michael Rubin üzletemberek neve is.

Mushin Bayrak a napokban magabiztos nyilatkozatott tett:

"A Chelsea megvásárlásának feltételeiről tárgyalunk Roman Abramovics ügyvédeivel. Hamarosan török ​​zászlót lobogtathatunk Londonban. Megtettük az ajánlatunkat"

Ezzel szemben Michael Rubin tagadta, hogy meg szeretné venni a kékeket, az üzletember állítása szerint csakis folyamatban lévő üzleteire koncentrál.

A leggyorsabban egyértelműen Conor Mgregor reagált, az ír UFC harcos már meg is tette első, nem hivatalos ajánlatát közösségi oldalán: 1,5 milliárd fontot ajánlott a klubért - sajtóértesülések szerint az együttes kikiáltási ára 3 milliárd font körül mozoghat-.

McGregor régi vágya, hogy Premier League csapatot vásároljon, tavaly a Manchester Unitedot szerette volna megszerezni, de a vörös ördögök nem voltak eladók.

Azonban a Daily Mail információi szerint az ír sportoló nem biztos, hogy rendelkezik elegendő tőkével a Chelsea megszerzéséhez. Az angol lap megvizsgálta McGregor bevételeit: körülbelül 25-50 millió fontot kap egy-egy UPC meccsért, valamint tavaly 430 millió fontért eladta Proper No 12 whisky márkája többségi részesedését. Mindez egyelőre kevés lenne a nyugat-londoniak megvásárlására.