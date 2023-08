Ez igen! Sir Alex Ferguson így méltatta Szoboszlai Dominikot

„Szoboszlai Dominik fociját nézni olyan, mintha az ügyesség és a finomság szimfóniájának lennénk szemtanúi a pályán."

Sir Alex Ferguson mindig is híres volt arról, hogy kiváló szeme volt a tehetségek kiválasztásához – ezért is tudott olyan sikeres lenni a Vörös Ördögökkel. A Manchester United legendás vezetőedzője természetesen a mai napig követi a Premier League-et, a napokban pedig elmondta őszinte véleményét a Liverpool friss igazolásáról, Szoboszlai Dominikról is – számol be a hírről egy ausztrál szurkolói oldal.

A skót szakember szerint korábbi csapatának több "Szoboszlai"-ra lenne szüksége ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni:

„Szoboszlai Dominik fociját nézni olyan, mintha az ügyesség és a finomság szimfóniájának lennénk szemtanúi a pályán. Bárcsak lennének olyan játékosok a Unitedben, mint ő.”