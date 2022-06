Ez az oka, hogy Piqué Shakira után barcelonai állását is elveszítheti

Nincs pénz Lewandowskira, ezért a Diario AS információi szerint a Barcelona Gerard Piqué eladását fontolgatja.

A Barcelona idén nyáron újra bankot robbantana, és lecsapna a Bayern München elvágyódó üdvöskéjére, Robert Lewandowskira. A 33 éves támadónak már csak egy év van hátra a szerződéséből, így a katalánoknak vélhetően nem kell majd túl sokat fizetniük a lengyelért.

Azonban van egy kis baj, a spanyol liga az előző évben fizetési sapkát vezetett be, ezzel megakadályozva a klubok túlköltekezését. Vagyis nem vásárolhat csak úgy össze vissza a Barcelona, ezt erősítette meg a LaLiga elnöke, Javier Tebas is, aki szerint a gránátvörös-kékek jelenleg nem engedhetik meg maguknak a lengyel gólvágó megszerzését.

Mit tehet a Barcelona?

Ugyanazt, mint tavaly.

Az előző idényben olyan magas bérrel rendelkező játékosok, többek között, mint Lionel Messi vagy Antoine Griezmann hagyták el a klubot, így a Barcelona végül igazolhatott.

Idén kik távozhatnak?

Diario AS információi szerint a katalánok a klublegenda Gerard Piqué eladását fontolgatják. Ugyan sajtóhírek szerint a védő is hozzájárult a bérköltségek csökkentésébe, hiszen engedte, hogy jelentős mértékben megnyirbálják a fizetését, azonban még így is a csapat egyik legjobban fizetett játékosa 16 millió eurós fizetésével.

Kevesebb játékperc

Piqué az előző két évben sérülései miatt már csak a mérkőzések közel 50%-ban lépett csak pályára, illetve több balhés ügye is volt az utóbbi években. A hátvéd legutóbb sem sport teljesítményével, hanem szakításával került fel a spanyol lapok hasábjaira, a 35 éves játékos és Shakira 11 év után szakítottak egymással. A Barcelona vezetősége annak ellenére, hogy tisztában van vele, hogy a szurkolók imádják a hátvédet, kész fontolóra venni eladását.

