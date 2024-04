Ez ám a bukás: egy este alatt két kupasorozattól is elbúcsúzott az Arsenal!

Mikel Arteta menedzser azonban így is büszke a csapatára.

Mikel Arteta menedzser arról beszélt, hogy az Arsenal játékosai „kizsigereltek”, miután szerdán elveszítették a Bayern Münchennel szembeni párharcot.

Az Ágyúsok ezzel a vereséggel nemcsak a Bajnokok Ligájától búcsúztak el, de az is biztossá vált, hogy a jövő évi klubvilágbajnokságon sem lehetnek ott.

Mikel Arteta játékosaihoz hasonlóan csalódott volt, miután az Arsenal 1–0-s vereséget szenvedett a Bayern München otthonában, s így 3–2-es összesítéssel a bajorok jutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A menedzser azonban büszkén értékelt, mivel csapata hét év után szerepelt újra a legrangosabb európai kupasorozatban.

„Jelenleg kizsigerelt az öltöző. Nagyon csalódottak vagyunk, de túl kell lépnünk ezen. Egy nagy tapasztalattal rendelkező csapattal találkoztunk. Láthattuk, hogy nincs lehetőség hibázni. Vétettünk egy nagy hibát és gólt kaptunk belőle. Utána számos módon próbálkoztunk, de nehéz dolgunk volt. Most kell igazán közel állni a játékosokhoz és támogatni őket, mert ők kísértek minket végig az úton” – idézte a spanyol szakember szavait a Guardian.

Csalódást keltő napok állnak az Arsenal mögött, amely a múlt vasárnap az Aston Villától is kikapott, így kétpontos hátrányba került a címvédő Manchester City-val szemben a Premier League-trófeáért folytatott versenyfutásban. Most pedig a BL-ből is kiesett.

Arteta azonban megvédte csapatát, rámutatva, hogy a legjobb nyolc közé jutás is jelentős előrelépést jelent.

„Hét esztendeje nem szerepeltünk a Bajnokok Ligájában, és 14 éve nem voltunk a sorozat ezen szakaszában. Ennek oka van. Mindent szupergyorsan akarunk csinálni egy szezonban… Úgy gondolom azonban, hogy megvan a kapacitásunk és a minőségünk ahhoz, hogy előbb-utóbb bejussunk az elődöntőbe, mert nagyon kicsik a különbségek” – hangsúlyozta az Arsenal menedzsere:

„Más kluboknak hét, nyolc vagy tíz év kellett ahhoz, hogy elérjék azt, amit mi. Persze ettől most nem fogjuk jobban érezni magunkat… A fájdalom ma este nem fog elmúlni, de garantálhatom, hogy holnaptól teljes mértékben a Wolves-ra koncentrálunk, és mindenki felemeli a fejét” – utalt a hétvégi, Wolverhampthon Wanderes elleni bajnokira a spanyol szakember.

A Bayern ellen 1–0-ra elveszített negyeddöntő után egyébként nem csak a Bajnokok Ligájától búcsúzott el az Arsenal. A vereséggel az is eldőlt, hogy a londoni gárda nem lehet majd ott a 2025-ben, az Egyesült Államokban 32 csapat részvételével megrendezendő klubvilágbajnokságon. A Salzburg ugyanis az utóbbi négy évben elért BL-együtthatója alapján megelőzte az Ágyúsokat.