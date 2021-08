Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Bár csak csütörtökön írt alá új csapatához, a dán élvonalbeli SönderjyskE együtteséhez Prosser Dániel, ma már be is mutatkozhatott új csapatában. Mi több, 40 másodperccel később már a gólszerzők közé is feliratkozott az MTK-tól kölcsönbe érkező középpályás!

A SönderjyskE hazai pályán a Viborgot fogadta a dán Superliga 7. fordulójában. Az összecsapást a hazaiak kezdték jobban, Emil Kornvig találatával vezetést is szereztek, ám a Viborg Sebastian Gronning duplájával fordítani tudott. Nem sokkal a második vendég gólt követően azonban Michael Boris vezetőedző bizalmat szavazott az MTK-tól csütörtökön érkező Prosser Dánielnek, a 27 éves magyar középpályás pedig mindössze 40 másodperccel később egalizált, és be is állította a végeredményt.

A döntetlent követően a SönderjyskE a 12 csapatos Superliga 9. helyén áll.

