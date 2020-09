Exkluzív! Szoboszlai Dominik a GOAL-nak: „Ez nem a véletlen műve!”

Szoboszlai Dominik számára jól indult az ősz. A válogatottban óriási gólt szerzett a törökországi -selejtezőn, a Salzburggal menetel a felé, vagyis minden fronton sikeres. A GOAL Magyarországnak adott interjúban visszatekintett a szezon kezdetére, de arról is beszélt, hogy milyen évadra számít.

A magyar támadó 2019. márciusában nyilatkozott utoljára a GOAL Magyarországnak, akkor még arról beszélt, hogy szeretne bekerülni a válogatottba, amelyből ma már kihagyhatatlan. Ráadásul nem is mellékszereplő, hiszen közel 300 nap szünet után, ő döntötte el a törökök elleni meccset.

– Közel 300 napon át nem játszott a válogatott, milyen volt újra a csapatban futballozni?

– Vártam már. Nem volt egyszerű a helyzet, elég sok sérülttel, félig kicserélődött kerettel kellett készülnünk és erre csak pár napunk volt.

– Hogy értékeled a törökök és az oroszok elleni meccseket?

– Én úgy gondolom, hogy a taktikát nagy részben tudtuk hozni, amit a szakmai stáb kért. Törökország ellen nagyon nagy volt az elszántság a csapatban és szerencsére az eredmény is kedvezően alakult. Az oroszok elleni meccsen követtünk el hibákat, amikből nehéz volt felállni, de a végén talán egy döntetlent elérhettünk volna.

– A második találkozón miért volt kétarcú a válogatott?

– Minden meccs más. Szerintem a legfontosabb az, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe és erre lehet építeni a későbbiekben is.

– A lecserélésed után láthattuk, hogy a kispadon is együtt éltél a csapattal. Zavart, hogy lehívott a kapitány?

– Az szerintem természetes, hogy egy játékos a pályán akar segíteni a csapatnak. Bennem is ez munkálkodott, a motivációmra pozitívumként tekintek.

– Hogy sikerült magad a hosszú kényszerszünet alatt megfelelő erőállapotban és formában tartani?

– Rengeteg munkával. Sokat foglalkoztam a fizikumom fejlesztésével. Jól jöttem ki a leállásból, de ez nem a véletlen műve.

– Folyamatosan javul a teljesítményed a Salzburgban. Hogy lehet azt kezelni, hogy egyre jobban figyelnek rád az ellenfelek?

– Én ezt megtiszteltetésnek veszem, ha egyáltalán így van. De külön figyelmet nem szentelek ennek, sokkal jobban foglalkoztat az, hogy mentálisan és fizikálisan is készen álljak a következő feladatokra.

– Megkönnyebbültél, amikor megszületett a döntés arról, hogy a Salzburgban folytatod a karriered?

– Szerettem volna lezárni ezt a kérdést. Ez megtörtént és innentől csak arra fókuszálok, hogy a Salzburggal és a válogatottal elérjük a kitűzött célokat. Nyilván láttam én is, hogy elég kedvelt téma volt az én esetleges átigazolásom, de jobban szeretném, ha a pályán mutatott teljesítményemről beszélnének az emberek.

– A válogatott előtt októberben sűrű program vár: hat nap alatt három tétmeccset játszik a csapat. Hogy lehet ezt bírni erővel, illetve mentálisan?

– A klubnál is sűrű programra számítok. Hozzá kell ehhez szoknom, mivel ez nem csak a jelen kihívása. Dolgozunk azon, hogy az ilyen helyzetekben hogyan lehetek folyamatosan harcra kész. Örülök, ha sok a meccs, soha nem tekintettem erre problémaként.

Azt eddig is tudtuk, hogy Szoboszlai Dominik bekerült a Golden Boy 2020 szavazáson a legjobb 40 Európában futballozó fiatal közé, ám aki most ránéz a verseny állására megdöbbenhet, hiszen a magyar játékos vezet a versenyben. Ami többek között azért is érdekes, mert ott van a jelöltek között a dortmundi Erling Haaland, vagy éppen a barcelonai Fati és a válogatottja Callum James Hudson-Odoi.