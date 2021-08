Évi 300 millió euró: ennyit keres Messi, Neymar, Mbappé és a többiek

Nasser Al-Khelaifi határozottan cáfolta, hogy a magas fizetések miatt megsértenék a pénzügyi fair play szabályait.

Lionel Messi beelőzte Neymart, ő lett ugyanis a Paris Saint-Germain legjobban kereső játékosa. Az argentin zseni érkezésével a PSG éves bérköltsége meghaladja a 300 millió eurót, ezt nem sok csapat engedheti meg magának, emiatt természetesen azonnal támadni kezdték a párizsiakat.

Nasser Al-Khelaifi, a klub elnöke határozottan cáfolta, hogy a magas fizetések miatt megsértenék a pénzügyi fair play szabályait.

"Tegyük tisztába a dolgokat, ismerjük a pénzügyi fair play szabályait és mindig be is tartjuk azokat. Mielőtt bármilyen döntést meghozunk, egyeztetünk pénzügyi és jogi szakemberekkel. Azért szerződtettük le Messit, mert megtehettük" - mondta a PSG első embere.

A becslések szerint a 34 esztendős támadó 40 millió eurót keres majd évente, amellyel megelőz mindenkit a klubnál. Neymar 36, Mbappé 25 millió euró körüli összeget visz haza, őket követi Sergio Ramos 20 millióval, majd Donnarumma, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Navas, Kimpempe és Icardi 10-15 millió euró körüli fizetésekkel.

A nyári szerzemények közül az úgymond "legalulfizetettebb" Wijnaldum és Hakimi, akik 9,8 milliót keresnek, majd jön Paredes és Ander Herrera a maguk 8,5 milliójával. A Marca összeállítása szerint Draxler 7,6, Gueye 7 milliót keres, míg Diallo, Rafinha, Bernat, Sarabia, Kehrer és Kurzawa egyaránt ötöt. A sort Dagba zárja, akinek 1,4 millió euró a fizetése.

A kiadásokon kívül azonban Messi nem csak a PSG-nek, hanem az egész francia bajnokságnak óriási nyereség lehet.

"A Ligue 1 egy új szintre lép, remélem, hogy a televíziós jogokban és a reklámszerződésekben is látszik majd. Most mindenki Messi PSG-jét akarja látni, amit a többi csapat értékét is növeli. A klubelnökök megköszönték nekem Leo érkezését. Ezt nem csak a Paris Saint-Germain-ért, hanem Franciaországért és a francia bajnokságért is tettük" - mondta Al-Khelaifi.

