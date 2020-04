Európai élklubok állnak sorba a Real Madrid kölcsönben szereplő játékosáért

Szinte minden topbajnokságból érdeklődnek a 21 éves hátvéd iránt.

Európai sztárklubok sora, köztük a , a és a Paris Saint-Germain is szívesen soraiban tudná Achraf Hakimit, a Dortmundba kölcsönadott labdarúgóját.

A Mundo Deportivo spanyol sportlap arról számolt be, hogy a 21 éves marokkói szélső védő után az angol Premier League-ből is élcsapatok - , , - érdeklődnek intenzíven.



A 28-szoros válogatott a spanyolok saját nevelésű játékosa, akit 2018 nyarán kölcsönadtak a Borussia Dortmundnak.

A labdarúgó nem sokkal érkezését követően alapemberré vált a németeknél, akik marasztalják, de Achraf Hakimire már számítanak a Real Madridnál is.



Korábbi sajtóhírek szerint a spanyol fővárosban öt évvel meghosszabbítanák a szerződését, a Mundo Deportivo viszont úgy tudja, a nyáron anyaegyesületéhez visszatérő védő nem biztos, hogy marad is a klubnál, miután nem akar Daniel Carvajal cseréje lenni, és biztos játéklehetőséget vár Zinédine Zidane vezetőedzőtől.



A koronavírus-járvány kihathat a nyári átigazolási piacra is, a szakemberek elsősorban játékoscserékre számítanak, nem pedig nagy pénzmozgásra.

Ebből kiindulva a lap szerint a marokkói kellő alapot jelenthet a tárgyalásokra, mindenekelőtt a dortmundiakkal, ahol a Real Madrid egyik nagy célpontja, a gólerős norvég támadó, a 19 éves Erling Haaland is játszik.

Forrás: m4sport.hu