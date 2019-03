Európa topcsapatai nélkül rendezhetik meg a kibővített klubvilágbajnokságot

Nagy port kavart a FIFA döntés a klub-vb 24 csapatosra bővítéséről.

Ahogy arról beszámoltunk, a Nemzeteközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) pénteken jóváhagyta, hogy 2021-től 24 csapatosra bővítsék a klubvilágbajnokságot.

A döntés annak ellenére született meg, hogy az európai élcsapatök szövetsége (ECA) mind a 232 tagja ellenezte azt.



Andrea Agnelli, a és egyben az ECA elnöke nyílt levélben szólította fel Gianni Infantino FIFA-elnököt, hogy amennyiben valóban megváltoztatják a klub-vb lebonyolítását, az európai élcsapatok nem fognak részt venni rajta - számolt be a BBC.

A ECA-t az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) is támogatja, mivel szerintük a 2021-es versenynaptár nem teszi lehetővé egy ekkora horderejű torna megrendezését, valamint attól is tartanak, hogy a jelentősége is csökkenne.

A FIFA tervei szerint az új, négy évente megrendezésre kerülő klubvilágbajnokságon hat dél-amerikai, három afrikai, három közép és észak-amerikai, valamint egy óceániai csapat mellett nyolc európai élcsapat venne részt, de jelen állás szerint többek között a legutóbbi győztes sem vállalna szerepet a tornán.

