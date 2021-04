Európa-bajnokság: Budapesten telt ház lehet, de mi a helyzet a többi várossal?

Mi is beszámoltunk róla, hogy a nyári Európa-bajnokságon szigorú feltételek mellett Budapesten akár telt házas mérkőzéseken is rendezhetnek. Az UEFA azt is közzétette, hogy a többi rendező ország mennyi szurkolót enged be a lelátókra, illetve mely városok azok, amelyek még kivárnak a rendezéssel kapcsolatban.

Az UEFA hivatalos közleménye alapján Budapest lenne az egyetlen olyan város, amely 100%-os kapacitással rendezne mérkőzéseket. Szentpétervár és Baku 50%-át, Amsterdam, Bucharest, Koppenhága, Glasgow 25-33% közötti kapacitással működtetné a stadionokat, míg London pontosan 25%-al.

Amsterdan, Bucharest, Koppenhága valamint Szentpéter vár április végéig akár hajlandó még a fentebb közölt adatokhoz képest több nézőt is beengedni, amennyiben a járványhelyzet, illetve a beoltottság mértéke ezt lehetővé teszi.

Bilbao, Dublin, Róma és München városai egyelőre kivárnak és április 19-ig fognak arról dönteni, hogy mennyi nézőt engednek be, már ha egyáltalán tudják vállalni a rendezést.

