Goal.com
Live
FBL-EUR-C3-NOTTINGHAM FOREST-ASTON VILLAAFP
C. Kovács Attila

ÉLŐ! Ma eldől minden az Európa-ligában és a Konferencialigában is!

Aston Villa vs Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
Európa Liga

A keddi és szerdai Bajnokok Ligája-elődöntők után sem maradnak topfoci nélkül a szurkolók csütörtökön, hiszen a visszavágókkal folytatódnak az Európa-liga és a Konferencialiga elődöntői. Ha velünk tartasz, egyetlen kulcspillanatról sem maradsz le!

Európa-liga

A Braga és a Nottingham Forest is egygólos előnnyel utazik a labdarúgó Európa-liga elődöntőjének visszavágójára, a Freiburg, illetve az Aston Villa elleni idegenbeli mérkőzésre.

Európa-liga, elődöntő, visszavágó (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

Freiburg (német)-Braga (portugál) 21.00 (1-2)

Aston Villa (angol)-Nottingham Forest (angol) 21.00 (0-1)

Európa Liga
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO

Konferencialiga

Az idegenben szerzett kétgólos előnynek köszönhetően kedvező helyzetből várja a csütörtöki, Sahtar Donyeck elleni visszavágót a Crystal Palace a labdarúgó Konferencialiga elődöntőjében.

Konferencia-liga, elődöntő, visszavágó (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

Crystal Palace (angol)-Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00 (3-1)

Strasbourg (francia)-Rayo Vallecano (spanyol) 21.00 (0-1)

Az Európa-liga és a Konferencialiga elődöntőit IDE KATTINTVA követheted élőben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés