Elszakadt póló, dulakodás és káosz – balhéba keveredett a Nottingham tulajdonosa az Euroliga-döntőn

Botrányos jelenetek árnyékolták be az Euroliga vasárnapi döntőjét Athénban: a Nottingham Forest tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz heves szóváltásba keveredett a lelátón a finálé során. A közösségi médiában gyorsan elterjedő felvételeken a görög üzletember feldúlt állapotban, elszakadt fehér pólóban látható, miközben indulatosan gesztikulál a nézőtéren kialakult tumultus közepén.

Az 58 éves hajómágnás – aki a Nottingham Forest mellett az Olympiakosz tulajdonosa is – az athéni Telekom Centerben tekintette meg az Euroliga döntőjét, amelyen a görög sztárcsapat 92–85-re legyőzte a Real Madridot, és 13 év után ismét Európa csúcsára ért.

A közösségi oldalakon megjelent videókon jól látszik, hogy Marinakiszt több ember próbálja visszatartani, miközben a lelátón egy másik csoporttal kerül összetűzésbe. Bár a felvételek alapján nem egyértelmű, pontosan kivel vitatkozott, görög sajtóinformációk szerint Grigorisz Dimitriadisz, a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz unokaöccse és korábbi tanácsadója lehetett az incidens másik résztvevője.

A helyzetet tovább színesíti, hogy Dimitriadisz Instagram-oldalán több videó is megjelent az Euroliga döntőjéről vasárnap este. Marinakisz szóvivője ugyanakkor nem kívánta kommentálni a történteket.

A balhé ellenére az Olympiakosz számára emlékezetes maradt az este, hiszen a klub hosszú idő után ismét Euroliga-győzelmet ünnepelhetett. Eközben Angliában a Nottingham Forest is lezárta Premier League-szezonját: a csapat 1–1-es döntetlent játszott a Bournemouth ellen, és végül a 16. helyen végzett a bajnokságban.

A Forest idényét végül Vítor Pereira mentette meg, aki a klub negyedik állandó vezetőedzőjeként vette át az együttest az idény során, és biztos bentmaradáshoz segítette a csapatot. Angol sajtóhírek szerint a vezetőség hosszú távú szerződéssel jutalmazná a portugál szakember munkáját.

