Euro2020 – Botka: „A szurkolókért fogunk küzdeni"

Ma 21 órakor az F-csoport záró fordulójában Németország Magyarországot fogadja Münchenben. Ennek apropóján nyilatkozott az MLSZTV-nek az Európa-bajnokság egyik legjobb magyarja, Botka Endre. A Ferencváros védője beszélt az elmúlt két mérkőzésről:

„Mindkét összecsapáson kiadtunk magunkból mindent, ezért is gondolom, hogy az első meccs után nagyobb volt a csalódottság, hiszen a maximumot próbáltuk nyújtani, ami sokáig sikerült is, de az utolsó 10 percben kaptunk három gólt, amit nagyon el akartunk volna kerülni. A második mérkőzés viszont úgy alakult végig, ahogy szerettük volna, és egy csodálatos eredményt értünk el. Tudtuk, hogy egy nagyon erős csoportba kerültünk, ahol a játékosok kvalitása nagyobb, mint a miénk, és ezt futással, szervezettséggel próbáltuk ellensúlyozni, és az, hogy ennyit tudtam szerelni ezen a két mérkőzésen, az annak volt köszönhető, hogy az egész csapat együtt mozgott és folyamatosan kisegítettük egymást."

Botka Fiola Attila franciáknak lőtt góljáról:

A magyar válogatott védő dicsérte a szurkolókat is:

A belsőhátvéd hangsúlyozta, hogy a németek ellen is a szurkolókért fognak küzdeni:

„Tisztában vagyunk vele, hogy milyen két mérkőzés van mögöttünk, mennyien szurkoltak a csapatnak, ha nem lehetnek ott a stadionban, akkor is tudjuk, hogy drukkolnak nekünk, és ahogy eddig is, most is értük fogunk küzdeni."