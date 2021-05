Euro 2020: Southgate bő keretet hirdetett

Gareth Southgate kihirdette az Európa-bajnokságon résztvevő angol válogatott bő keretét.

A végleges, 26-os keretre azonban június elsejéig várnunk kell, hiszen Southgate most még csak egy 33-as bő keretet hozott nyilvánosságra. A hivatalos kerethirdetés határideje a mai nap volt, de azok csapatok, akiknek több játékosa is játszik a szerdai Európa-liga-döntőben és a szombati Bajnokok Ligája-döntőben, haladékot kaptak. Southgaten kívül a holland szövetségi kapitány Frank de Boer, és az olaszok első embere, Roberto Mancini is élt a bő keret adta lehetőséggel. Meglepetésre három abszolút újonc és Trent Alexander-Arnold is bekerült a csapatba. Kimaradt többekközött Eric Dier, Michael Keane, Danny Ings, Tammy Abraham, James Maddison is.

Az újoncok közé tartozik a Brighton alapembere, Ben White, aki nagy meglepetésre a posztján rutinosnak számító Eric Diert szorította ki a keretből. Dier klubtársai, Harry Winks és Dele Alli játékára sem számít Southgate, minkét játékos kevesebbet játszott ebben a szezonban, ez lehet mellőzésük legfőbb oka. A másik két újonc az Everton védője Ben Godfrey és a Sheffield kapusa Aaron Ramsdale, akik ugyan a nemzeti csapatban még nem mutatkozhattak be, de mindketten alapembernek számítottak az u21-es válogatottban. Hosszú idő után felépült Jack Grealish is, aki bekerült a bő keretbe, kiszorítva ezzel James Maddisont, aki annak ellenére, hogy alapember a bajnoki ötödik Leicesterben, nem utazhat a tornára. A középpályán ott lesz még a West Hamben sziporkázó Jesse Lingard, és a Dortmundba alapemberré váló Jude Bellingham is.

A legnagyobb verseny talán a középcsatár poziciójáért volt, hiszen Gareth Southgate rengeteg gólérzékeny támadó közül válogathatott. Harry Kane helye biztos volt a csapatban, a fennmaradó két helyre végül Dominic Calvert-Lewin és Ollie Watkins került be, kiszorítva ezzel a az elmúlt két szezonban 34 bajnoki gólt szerző Danny Ingst, és a Chelsea fiatal csatártehetségét, Tammy Abrahamet.

Anglia bő kerete az Európa-bajnokságon:

Kapusok: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Védők: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Farkasok), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Középpályások: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham, a Manchester United kölcsönzésében), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward- Prowse (Southampton)

Támadók: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)

Az angolok számára Június 13-án kezdődik az EB, Southgate tanítványai Horvátország ellen lépnek pályára a Webleyben.

