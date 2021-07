Euro 2020: Southgate kapusával rúgatta volna a hatodik büntetőt

Sajtóhírek szerint Bukayo Saka után Jordan Pickford, majd Kalvin Phillips következtek volna a tizenegyespárbajban.

Olaszország drámai csatában, tizenegyespárbajban győzte Angliát a tegnapi EB-döntőben. A Webleyben rendezett találkozón a rendes játékidőben nem született döntés, 90 perc után 1-1 volt az állás, így kétszer tizenötperc következett, ahol további gól már nem született. A tizenegyespárbajban pedig mint Donnarumma, mint Jordan Pickford 2-2 büntetőt hárított, azonban Marcus Rashford rúgott egy kapufát is, így végül 3–2-re nyertek az olaszok, és elhódították az EB-trófeát.

Gareth Southgate rengeteg kritikát kapott a tizenegyesrúgók kiválasztása miatt. A 120. percben cserélte be Rashfordot és Jadon Sanchót az utolsó 3 percre, egyértelműen azért, hogy büntetőt rúgjanak majd. Ennek megfelelően mindkét játékos ott is volt az első 5 rugó között, akik sorrendben: Harry Kane, Harry Maguire, Rashford, Sancho, Bukayo Saka voltak.

A két Harry magabiztosan értékesítette a maga büntetőjét, még a másik oldalon Andrea Belotti hibázott, így Rashford úgy állhatott oda, hogyha kihagyja, akkor is döntetlen az állás. A Manchester United csatára azonban így sem bírta a ránehezedő nyomást, és kapufára lőtte a labdát. Ezután fordult a kocka a párbajban, és hiába védett még egyet Pickford, mivel Sancho és Saka is kihagyták, az angolok továbbra is EB-trófea nélkül maradtak. Southgate két cseréje felsült.

A DailyMail információi szerint a 6. rugó a kapus, Jordan Pickford lett volt, még hetediknek Kalvin Phillipset nevezte az angol szövetségi kapitány. Ez már csak azért is érdekes, hiszen ott volt még két rutinos középpályás, Raheem Sterling és Jack Grealish is, akiket egy átlagember a 8. rugónál jóval előrébb helyezett volna.

Grealisht meg is találták a szurkolók, hogy miért nem akart büntetőt rúgni, a játékos a közösségi oldalán reagált az őt ért vádakra:

„Én lőni akartam! A kapitány rengeteg jó döntést hozott a mérkőzésen és az EB során is, de amikor az emberek azzal támadnak, hogy miért nem akartál tizenegyest lőni, miközben te elvállaltad volna..."

Roy Keane és Jose Mourinho is bírálta Southgate sorrendjét, szerintük Saka helyett egy tapasztaltabb játékosnak kellett volna odaállnia ötödiknek, például Raheem Sterlingnek vagy Jack Grealishnek.

„Ha Grealish vagy Sterling vagy, akkor nem engedhetsz magad elé egy tizenkilenc évest. Nem nézheted tétlenül, hogy egy gyerek, akinél sokkal több meccset játszottál, oda álljon és elvégezze az ötödik büntetőt. Nem azt mondom, hogy Saka nem volt elégé felkészült, rúghatott volna Grealish vagy Sterling után hatodik-hetediknek."

– vélekedett a korábbi Manchester United játékos.

