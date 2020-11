Euro 2020: összeáll a mezőny

Nyolc csapat, köztük a magyar válogatott küzd a maradék négy helyért a jövő nyárra halasztott labdarúgó Európa-bajnokság pótselejtezőjében, amelynek csütörtökön rendezik a döntőit.

Románia és Írország elődöntős búcsúja után a mezőnyben egyetlen társházigazda, méghozzá maradt, valamint két potenciális újonc szerepel, de harmadikként ott van Szerbia is, amely önálló országként még nem vett részt a kontinensviadalon, csak korábban Jugoszláviaként.

Újonc biztosan kijut a kontinensviadalra, ugyanis az éppen egymással találkozó Georgia és Észak-Macedónia egyaránt lemaradt az eddigi összes Eb-ről.

Korábban az Eb-pótselejtezők oda-visszavágós párharcok voltak - a magyar csapat a négy évvel ezelőtti tornára a norvégok legyőzésével jutott ki -, azonban a bevezetésével ennek rendszerét megváltoztatták, így ezúttal két egymeccses párharcot kell nyerni a részvételhez. Az új sorozat végeredménye alapján divíziónként az a legjobb négy válogatott került be a 16 csapatos mezőnybe, amely nem jutott ki a selejtezőkről. Mivel az élvonalat jelentő A osztályból csupán egyetlen gárda, az izlandi maradt le az Eb-ről, így azt három C divíziós gárdával, köztük a magyarral töltötték fel.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world