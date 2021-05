Euro 2020: jön az Európa-bajnokság dala

Jövő pénteken jelenik meg az idei labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos dala, melyet Martin Garrix holland lemezlovas és Bono, a U2 rockzenekar frontembere készített közösen.

A "We Are The People We've Been Waiting For" ("Mi vagyunk azok az emberek, akikre vártunk") című dal hivatalos bemutatójának dátumáról a 24 esztendős DJ és a 60 éves énekes számolt be az Instagramon.

Martin Garrix 2013-ban vált világszerte ismertté az "Animals" című slágerével, és Bonóhoz hasonlóan közismerten nagy futballrajongó.

A kontinensviadalt június 11. és július 11. között Budapesten, Londonban, Münchenben, Bakuban, Szentpéterváron, Rómában, Koppenhágában, Bukarestben, Amszterdamban, Glasgow-ban és Sevillában rendezik. A magyar fővárosban a Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont.

A magyar válogatott a világbajnok franciákkal, az Eb-címvédő portugálokkal, valamint a németekkel szerepel egy csoportban.

