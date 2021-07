Euro 2020: Hiába a holtverseny Schick és Ronaldo között, utóbbi a gólkirály

Szoros csatában végül a 36 éves aranylabdás nyerte az aranycipőt.

Cristiano Ronaldo szerezte a legtöbb gólt az idei Európa-bajnokságon, a portugál 4 mérkőzésen ötször talált be, így végül ő kapta a legjobb góllövőnek járó aranycipőt. De nem csak az ötszörös aranylabdás játékos talált be öt alkalommal, a csehek üdvöskéje, Patrik Schick is ötször rezegtette meg az ellenfelek hálóit, azonban az UEFA szabályai szerint mégis Ronaldo kapta meg a legjobb góllövőnek járó elismerést.

Mi döntött Schick és Ronaldo között?

Az UEFA szabályai szerint, ha a góllövőlistán holtverseny alakul ki, akkor az végez előrébb, aki több gólpasszt adott játékostársainak. Schick egyetlen gólpasszt sem osztott ki a kontinenstornán, még Ronaldo a Németország elleni 4-2-es vereség alkalmával adott egy asszisztot Jotának. A portugál ezzel a gólpasszal előzte meg végül a cseh támadót.

A Ronaldo&Schick duó mögött négyes holtverseny alakult ki a harmadik helyen, Karim Benzema, Emil Forsberg, Harry Kane és Romelu Lukaku is 4-4 góllal zárták az idei kontinensviadalt.

