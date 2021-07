Euro 2020: (18+) bérgyilkos, halálos áldozatok, több sérült – így ünnepelt Olaszország

Olaszországban finoman szólva sem ment zökkenő mentesen az ünneplés

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Olaszország tegnap drámai tizenegyespárbajban 3–2 megverte Angliát az Európa-bajnokság döntőjében. Ezután pedig kezdetét vette a hajnalig tartó olasz fieszta Itália szerte.

Egy 22 éves férfi épp a mérkőzés utáni ünneplésre sietett, amikor autóbalesetet szenvedett a nagy sebesség miatt – közölte a caltagironei rendőrség. Milánóban eközben 15 ember sérült meg, közülük hárman súlyosan. Egyikük elvesztette három ujját, mivel a tűzijáték felrobbant a kezében.

A déli Foggia közelében fekvő egyik kisváros rendőrsége úgy véli, hogy egy bérgyilkos használhatta ki az ünneplés okozta káoszt a város utcáján, és végzett egyik áldozatával. A rendőrségi jelentés szerint a gyilkos fejbe lőtte a tömegben tartózkodó célpontját, majd motorral elhajtott a helyszínről. A támadásban az áldozat hatéves unokahúga is súlyosan megsérült – számolt be róla The Mirror.

Olaszország 1968 után először nyert Európa-bajnokságot, ráadásul 34 mérkőzés óta őrzi veretlenségét. Roberto Mancini a mérkőzés után így nyilatkozott:

„Ami most történt, az messze felül múlta legmerészebb álmainkat is. A csapat nagyszerű volt, hátrányba kerültünk, de összeszedtük magunkat, és dominálni tudtunk. És amit most érzünk, az valami leírhatatlan érzés. 50 nap kemény munkája érett most be. Nagyszerű most együtt ünnepelni a szurkolóinkkal."

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bayern München újabb bajnoki címére 1,20-szoros pénzt fizet az Unibet.