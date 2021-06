Euro 2020: az angoloknak van miért visszavágniuk

Regisztrálok, építem a nyerő szériámat a százezres nyereményért!

A csoport rangadójával, a társházigazda angolok és a világbajnoki ezüstérmes horvátok londoni összecsapásával kezdődnek meg vasárnap a küzdelmek a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság D jelű négyesében.

Az angoloknál egyelőre sok a bizonytalanság az összeállítást és a taktikát illetően, a szakértők szerint mindössze annyi biztos, hogy a csapatkapitány Harry Kane és - a védelem közepén - John Stones ott lesz a pályán.

„Ha 4-3-3-at, 3-4-3-at vagy 4-2-3-at játszunk, akkor is vannak nagyon jó játékosaink elöl, akik meg tudják nyerni a mérkőzéseket” – mondta Gareth Southgate szövetségi kapitány, aki a felkészülési meccseken pihentette a Bajnokok Ligája döntőjében szerepelt Chelsea- és Manchester City-futballistákat.

Az angolokat nem kell emlékeztetni arra, hogy milyen erős ellenfél vár rájuk a Wembley Stadionban, miután a 2018-as oroszországi világbajnokság elődöntőjében éppen a horvátoktól kaptak ki.

A játékmester, Luka Modric már 35 éves, de várhatóan most is sok gondot fog okozni a házigazdáknak, és a középpályán ott lesz mellette a Chelsea-vel BL-győztes Mateo Kovacic is.

Luka egyedülálló, igazi profi – mondta az aranylabdás Mondricról Kovacic. „Klub és válogatott szinten is sokat bizonyított és a világ legjobb középpályásává vált. Nagyon sokat adott Horvátországnak.”

A játékos felelevenítette a moszkvai vb-elődöntőt is, de mint hangsúlyozta, azóta már eltelt három év.

„Ez egy másik torna. De természetesen ezúttal is győzni akarunk, mert az óriási önbizalmat adna a folytatásra” – mondta.

A D csoport tagja még az ugyancsak társházigazda Skócia, valamint Csehország, ez a két csapat hétfőn kezdi meg szereplését az Eb-n.

A várható kezdőcsapatok (az uefa.com szerint):

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Mings, Chilwell – Phillips, Rice – Sterling, Mount, Foden – Kane

Horvátország: Livakovic – Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol – Brozovic – Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic – Rebic

