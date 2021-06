Eto'o Barcelonába vinné Ramost – ezzel bírná maradásra Messit

A legendás kameruni csatár, aki megfordult a Realban, és a Barcelonában is, szívesen látná Sergio Ramost a katalánoknál.

Nyerj az Unibeten a magyarok utolsó csoportmeccsével! Fogadj 20.00-s oddson magyar győzelemre, döntetlenre, vagy német sikerre! Hajrá Magyarok!

Samuel Eto'o arra biztatja a Barcelona vezetőit, hogy csapjanak le a nagy rivális Real Madridtól távozó védőre, Sergio Ramosra. A kameruni szerint ez is elősegíthetné, hogy a klubikon, Lionel Messi Barcelonában maradjon.

Ramos 16 éven keresztül szolgálta a Real Madridot, most hogy szabad lett, több klub neve is felvetődött, mint lehetséges célállomás, a Paris Saint Germain mellett a Manchester United is a kérők között van. Eto'o úgy fogalmazott, ha tehetné Barcelonába vinné a klasszist. Ugyanakkor hozzátette, ha a PSG-t választja, akkor is boldog lesz, mert Bajnokok Ligája győzelemhez segítheti végre a párizsiakat.

Ezzel együtt elég valószínűtlen, hogy Ramos a Barcelona játékosa lesz, a katalánok azonban mindent elkövetnek, hogy felfrissítsék a keretet. Eddig érkezett Agüero, Eric Garcia, Emerson és Memphis Depay is. A gránátvörös-kéknél persze mindenki abban bízik, hogy Messi marad!

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott győzelmére 15-szörös pénzt adnak Németország ellen.