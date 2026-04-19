Robbie Keane keményen odaszólt a játékvezetőknek a Fradi veresége után!

Mint megírtuk, Bánáti Kevin hajrában szerzett gólja döntötte el az ETO-Ferencváros rangadót, így három fordulóval a bajnokság vége előtt a győri együttes három ponttal vezet a bajnoki címvédő FTC előtt.

„Az történt a pályán, amire készültünk – mondta a lefújást követően Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője az M4 Sportnak. - Izgalmas meccs volt, mindkét csapatnak voltak helyzetei, az intenzitás és az érzelem sem hiányzott. Az első játékrészben mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést, a fordulás után érzésem szerint mi irányítottuk a meccset, többet birtokoltuk a labdát, és nem engedtük kibontakozni a Fradit. Végül egy szöglet döntött a javunkra. A nyári kupamenetelésünk alatt megtanultuk, hogyan kell nyomás alatt futballozni, és semmivel sem voltunk gyengébbek, mint az ellenfelünk. Nagyon nehéz három meccs vár ránk, elképesztően nehéz lesz kilenc pontot szerezni, de képesek vagyunk rá.”

A Ferencvárost irányító Robbie Keane csalódottan értékelt, ám büszke volt játékosaira.

„Mindkét csapatnak voltak lehetőségei, nekünk főleg az első félidőben. Ilyen meccseken ezekkel élni kell, mert egy szabadrúgás vagy szöglet után bármikor gólt kaphatsz. A játékosaim mindent beleadtak, keményen melóztak az egész meccsen, végül egy szöglet után kaptunk gólt. Nem vagyok benne biztos, hogy szabályos volt az ellenfél találata, de nem csodálkozom, hogy megadták...Az egész idényben ez történik. Még sosem láttam ilyen játékvezetői döntéseket, mint ebben a bajnokságban, mindezt az ország legjobb játékvezetőitől. Mindenesetre, még nincs vége, a hátralévő három bajnokiból kettőt hazai pályán játszunk, az ETO-nak is lesznek még nehéz meccsei, ha három ponttal többet szerzünk, megvédjük a bajnoki címünket. Most mindenki csalódott, de hétfőtől megy tovább az élet.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.