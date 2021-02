Eszméletlen játékos, mentő a pályán – drámai pillanatok Olaszországban

Félelmetes pillanatokat éltek át az Ascoli–Salernitana olasz másodosztályú meccsen a játékosok, amikor Patryk Dziczek a vendégek játékosa összeesett és eszeméletlenül terült el a pályán.

A 86. percben a Salernitana játékosa rosszul lett és olyan ijesztő állapotba került, hogy azonnal mentő hajtott a pályára.

Az ijesztő pillanatok után a gyors segítségnek hála Dziczek magához tért, de kórházba szállították.

A mérkőzésen két gólt szerző Gennaro Tutino a meccs után összefoglalta, hogy miként élték meg a pályán a drámai perceket.

„Rémes percek voltak, nagyon féltünk. Patrykkal korábban is előfordult már hasonló, de nem tudom, hogy akkor is elájult-e. Ezt a győzelmet neki ajánljuk, gondolatban most is vele vagyunk és abban reménykedünk, hogy gyorsan visszatér közénk.”

