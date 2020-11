Észak-Macedónia történelmet írt, Pandev nemzeti hős lett

Grúzia legyőzésével Észak-Macedónia történelmet írt, hiszen az egykori Jugoszláv tagállam 27 évvel ezelőtti függetlené válása óta először jutott ki egy nagy nemzetközi labdarúgó tornára. A győztes gólt szerző Goran Pandev hosszú utat tett meg, míg eljutott idáig és már eddig is sikeres pályafutása méltó lezárása lehet a 2021-s kontinenstorna.

"Nagyon elérzékenyültem, iszonyatosan boldog vagyok. Egységesek tudtunk maradni, nagyszerű meccset játszottunk" - mondta Goran Pandev a mérkőzést követően az UEFA sajtósainak.

Az egykoron a Lazióban és Napoliban is megforduló, de pályafutása legnagyobb sikereit a Mourinho-féle Interben elérő támadó győztes góljával nemzeti hőssé vált. Észak-Macedóna először indulhat nagy nemzetközi tornán, ez pedig Pandev pályafutásának méltó lezárása lehet. A szezon végén lejára szerződése Genoában, így akár az Európa-bajnokság lehet a búcsú számára a profi labdarúgástól. Bár az Interrel Bajnokok Ligáját és olasz bajnokságot is nyert, talán a jövő évi EB lehet pályafutása csúcspontja.

"A hazánkért nyertük meg ezt a mérkőzést. Ez egy megvalósult álom. Nagyon fiatal csapatunk van, fényes jövő előtt állunk. A meccs előtt azt mondtam a srácoknak, hogy maradjunk nyugodtak és akkor sikerülni fog. Megnyertük és nagyon boldog vagyok most" - mondta meghatottan a 37 éves támadó.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world