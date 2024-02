Erősen vitatható VAR-döntés sújtotta Yaakobishvili Antal csapatát – VIDEÓ!

„Így, így, így nyer a Madrid!”

A videóbírós rendszer közreműködésével egy olyan, egyébként korántsem egyértelmű leshelyzet miatt érvénytelenítették a Girona vezető gólját, amely 37 másodperccel előzte meg Yangel Herrera hálóban landolt fejesét. Menet közben pedig kétszer felszabadított és labdát szerzett az ellenfél...

Pontokat vesztett szombaton a La Liga meglepetéscsapata, a Girona, amely otthon játszott gól nélküli döntetlent a Real Sociedaddal. A katalán klubnál – amelyben a nemrég szerződést hosszabbított fiatal magyar védő, Yaakobishvili Antal ezúttal végig a kispadon ült – egy erősen vitatható VAR-döntést tettek szóvá a mérkőzés lefújását követően.

Történt ugyanis, hogy a 24. percben Yangel Herrera fejesével gólt szerzett a hazai csapat, a videóbírós rendszer közreműködésével azonban érvénytelenítették a találatot. A döntés – mint kiderült – egy leshelyzetre alapozva született meg, amely 37 másodperccel előzte meg a fejesgólt.

Eközben kétszer felszabadított a Sociedad, Brais Méndez pedig labdát szerzett a vendégek részéről, ami új labdabirtoklásnak számít – azaz a VAR felül sem vizsgálhatta volna az előzőleg történteket. Emellett az is kérdéses, hogy a támadó, Savinho egyáltalán valóban lesen volt-e...

A Girona vezetőedzője, Míchel Sánchez szerint – akit egyébként a 88. percben reklamálás miatt kiállított a játékvezető – egyértelmű, hogy hibázott a VAR, ugyanis a kérdéses leshelyzet után háromszor is gazdát cserélt a labda, és amúgy is rossz iránynak tartaná, hogy ennyivel korábbi eseteket is visszanézzenek videobíróval.

„A gólunknál közel negyven másodperc késéssel jelezték a lest, miközben háromszor is gazdát cserélt a labda, nos, szerintem egyértelmű, hogy hibázott a VAR. És engem miért állítottak ki? Nem tudom, hiszen senkit sem inzultáltam, nem voltam senkivel szemben tiszteletlen” – mondta a szakember.

A mérkőzés lefúását követően a hazai közönség kórusban skandálta: „Así, así, así gana el Madrid!” – azaz: „Így, így, így nyer a Madrid!”

Vagyis az a Real Madrid, amelyet a döntetlennel nem tudott megelőzni a tabellán a második helyezett katalán csapat.

A Királyi Gárda egypontos előnnyel áll az élen úgy, hogy a fordulóbeli bajnokiját, az Atlético elleni derbit vasárnap este játsza le hazai pályán.

A jövő héten, február 10-én, szombaton Real Madrid-Girona rangadót rendeznek a La Ligában.