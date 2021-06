Erisken üzent a kórházból: „Nem adom fel!”

Menedzsere tolmácsolta a játékos szavait.

Christian Eriksen kórházban van, de az egybehangzó hírek szerint a körülményekhez képest jól van. A játékos szombaton esett össze a Dánia–Finnország meccs első félidejében. Mint később kiderült, hogy megállt a szive és a pályán kellett újraéleszteni. A dán játékos a menedzserén, Martin Schootson keresztül üzent La Gazetta dello Sportban.

„Köszönöm, nem adom fel! Jobban érzem magam, de meg szeretném érteni, hogy mi történt vele. Mindenkinek köszönöm, amit értem tett” – idézi a lap a 109-szeres válogatott játékost.

A menedzser hozzátette:

„Beszéltünk és viccelődött, jó volt a hangulata. Mindannyian meg akarjuk érteni, hogy mi is történt igazából. Az orvosok már vizsgálják, de sok időbe telik majd, mire kiderül, hogy mi is állt az egész hátterében. Christian boldog, mert látja, hogy milyen sokan üzentek neki, a világ minden tájáról keresték. Nagyon fontos volt a számára, hogy az Inter vezetői, a csapattársai és a szurkolók is mellette állnak. Christian nem adja fel és mindenkinek köszöni, hogy mellette áll. Most már pihennie kell. a Felesége és a szülei vele vannak. Egyelőre megfigyelés alatt marad, de szeretné, ha a csapattársai vidámak lennének a belgák elleni meccs után.”

